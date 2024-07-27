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娛樂

晚年兩度中風 88歲阿倫狄龍逝世 吳宇森《英雄本色》致敬《獨行殺手》 杜琪峯憾未合作《復仇》

【明報專訊】「法國第一美男」阿倫狄龍（Alain Delon）的子女昨日向法新社證實：「我們（Anthony、Anouchka、Alain-Fabien）和愛犬Loubo沉痛宣布，父親在親友陪伴下，於家中安詳離世」，享年88歲，有關聲明並未透露實際死因及死亡日期。阿倫狄龍晚年身體狀况欠佳，曾因心臟問題多次住院，2019年兩度中風後，子女更為其醫療安排問題對簿公堂。香港導演吳宇森曾稱，渴望拍攝一部類似阿倫狄龍主演《獨行殺手》的犯罪電影，直至1986年執導《英雄本色》，終於夢想成真；另一導演杜琪峯2009年拍《復仇》，原本邀請阿倫狄龍演出，最後合作告吹，改由「法國貓王」Johnny Hallyday擔綱。

阿倫狄龍死訊曝光後，法國總統馬克龍透過社交媒體留言悼念：「他演繹無數經典角色，為世人帶來夢想，他不單是明星，更是法國的象徵。」曾跟阿倫狄龍合演《攝魄勾魂》的法國性感女神碧姬芭鐸（Brigitte Bardot）亦表示：「隨着他的離去，留下這片空白，任何人都無法填補。」

阿倫狄龍2019年中風後健康轉差，去年跟家人慶祝聖誕後，三名子女即為老父的醫療安排問題對簿公堂，法國法院今年初頒令阿倫狄龍須接受司法監護，此判決不會影響他的日常生活，但可阻止出售其主要資產。女兒Anouchka去年來港出席「藝海縱橫：阿倫狄龍六十年傳奇收藏」拍賣會預展時稱，她的兄弟Anthony及Alain-Fabien不讓父親接受正確治療，才會帶他到瑞士求醫，否認此舉是為爭產。

兒子爆安樂死計劃

2022年阿倫狄龍長子Anthony接受法國電台RTL訪問，宣稱父親要求他協助安樂死，但遭他拒絕。阿倫狄龍患癌前妻Nathalie Delon亦曾在2021年向兒子Anthony提出同一要求，惟未進入最後程序已撒手塵寰。阿倫狄龍不止一次透露有安樂死念頭，此舉在他晚年療養的瑞士亦屬合法。

阿倫狄龍1935年生於巴黎郊區，未幾父母離婚，4歲被送往寄養家庭，曾經離家出走，並多次被寄宿學校開除。個性反叛的他17歲加入法國海軍，卻因偷竊裝備及吉普車而被踢出軍隊。1956年返回巴黎定居，曾任職批發市場搬運工人，經常流連咖啡店和夜店而認識《四百擊》男星尚哥廸布亞利（Jean-Claude Brialy），後者帶他到康城，《亂世佳人》編劇David O. Selznick被他的「美貌」吸引，邀請他到羅馬試鏡，並送上七年合約，條件是學好英語，方便進軍荷李活。

荷李活發展遇阻滯

阿倫狄龍寧願留在巴黎發展，1957年首次演出法國驚慄片《Send a Woman When the Devil Fails》，正式踏上演藝之路。翌年跟《斷了氣》男星尚保羅貝蒙多（Jean-Paul Belmondo）合演犯罪喜劇《脂粉陷阱》，在1960至70年代期間，他曾演出多部經典電影包括意大利導演維斯康提（Luchino Visconti）的《手足情仇》及《氣蓋山河》、亨利維尼爾（Henri Verneuil）執導《械劫銷金窩》、梅維爾（Jean-Pierre Melville）的《獨行殺手》等。

雖然阿倫狄龍名氣響徹歐洲影壇，卻從未躋身荷李活一線巨星位置，1964年他曾移居美國，跟美高梅及哥倫比亞電影公司簽訂6部片約，包括跟英格烈褒曼（Ingrid Bergman）演出《黃色香車》，又與甸馬田（Dean Martin）及安東尼昆（Anthony Quinn）分別合作《春風得意龍虎鳳》和《野戰雄獅》，可惜美國觀眾反應一般，事業未能取得突破。1967年離開荷李活，接拍犯罪片《劫寶奇謀》與《江湖龍虎鬥》隨即成為法國賣座電影。

發表歧視言論捱批

阿倫狄龍從影超過60年，參演電影過百部，無論是殺手、刑警、酒鬼等角色都應付自如，獲獎次數卻寥寥無幾，較為人知的是1985年憑《我們的故事》贏得「法國奧斯卡」凱撒電影獎最佳男主角，戲中飾演在火車上邂逅陌生女子的酒鬼；1995年獲柏林影展頒發榮譽金熊獎，並於2019年再奪康城影展榮譽金棕櫚獎。不過，阿倫狄龍得獎卻惹起爭議，超過2.5萬人聯署抗議他曾發表恐同、性別及種族歧視言論，他接受路透社訪問時稱，並不反對同性婚姻，但不贊成兩名同性人士領養兒童；他又自稱「從未騷擾女性，反而她們騷擾我比較多」。

私生活方面，阿倫狄龍1959年跟《花落斷腸時》拍檔羅美雪妮黛（Romy Schneider）訂婚，兩年後搭上美國樂隊The Velvet Underground主音兼德國模特兒Nico，女方為他誕下兒子Christian Aaron Boulogne，卻遭他拒認父子關係；1964年跟法國女星Nathalie Delon奉子成婚，翌年誕下兒子Anthony；1987年與荷蘭模特兒Rosalie van Breeman拍拖並育有兩名子女Anouchka和Alain-Fabien。

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