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娛樂

【開箱】《男航女機師》 趙正錫反串悟出第二人生

【明報專訊】韓劇《機智醫生生活》男星趙正錫今年橫跨歌影視三棲發展，年初主演韓劇《魅惑之人》贏盡口碑，兩部韓片《男航女機師》及《幸福的國家》同時在當地上映，本月底有影視串流平台Netflix真人騷《新人歌手曹政奭（同譯：趙正錫）》接力，又參演音樂劇《Hedwig and the Angry Inch》，果然能者多勞。本月15日在港開畫的《男航女機師》，韓國票房理想，上映三周累計375萬入場人次，早已超越220萬人次的收支平衡點，可謂叫好叫座。

為反串勤減肥按摩

《男航女機師》講述空軍出身的民航客機機師韓正優（趙正錫飾），本是深受國民愛戴的明星機長，卻因一時失誤，導致事業愛情兩失意，先被航空界列入黑名單，並遭妻子提出離婚。人生跌入谷底的韓正優，為了再次衝上雲霄，決定來個「華麗變身」，反串冒充妹妹韓正美（韓善伙飾）應徵做女機師。「韓正美」以超凡駕駛技術獲得讚賞，甚至化解空難危機，一夜間變成航空公司代言人。表面看似重回正軌，直至反串身分露出破綻，韓正優能否透過「韓正美」重拾人生？

電影最大賣點是趙正錫以女裝示人，雖然他並非首次反串，在音樂劇《Hedwig and the Angry Inch》亦有女性造型，不過《男》片扮相更徹底。趙正錫在電影開拍前減掉15磅贅肉，又進行淋巴按摩，他說：「先以指壓按摩方式，突顯下顎線條，再接受淋巴按摩療程，再配合低碳水化合物節食方案。」笑言看到自己的女裝扮相，也覺得很漂亮，「拍攝現場的臨時演員也認不出我，於是我就繼續站在那裏，融入大家」。

事實證明趙正錫努力並沒白費，女裝扮相令觀眾更易投入劇情，也讓劇情更具說服力。電影透過男扮女裝炮製不少笑料，例如韓正優晚上長出鬍子、穿女裝入男廁、著裙卻不經意腿張開、穿高跟鞋走路不穩、忘記轉換聲線等。不過，部分笑料略嫌地道，若不了解韓國文化，觀眾可能未必識笑，例如加插《Hedwig and the Angry Inch》情節，呼應趙正錫作品；扮演化妝界YouTuber的韓善伙，模仿韓星常玩「ASMR」直播，意指用輕柔聲音說話，戲中出現網紅「BNDS」也是韓國擁有過百萬粉絲的人氣YouTuber，還有電影開場請來「名嘴」劉在錫客串，把其節目《劉在街頭》帶入戲中。

反映女性職場欺凌

劇情搞笑之餘，電影也帶出明確主題。韓正優犯錯後失去一切，重新領悟親情可貴，成為本片另一看點。他原本對家人漠不關心，只顧個人工作表現，並沉醉於自己的名氣。當他失婚後，才開始與年幼兒子施厚（朴多溫飾）交流，成為好爸爸讓人感動。韓正優一直以為努力賺錢，為家人帶來舒適生活，是很了不起的事，其實他忽略家人心意，電影尾聲通過與母親對話，再次領悟到自己真正的夢想，也讓觀眾反思人生。

此外，電影帶出女性在職場遭受欺凌的社會問題。韓正優當初失去工作，就是因為在公司聚餐時，評論女同事外貌所致。其後他以「韓正美」身分出席公司聚餐，亦遭受性別歧視，終讓韓正優明白到女同事希望憑工作表現及實力獲得讚賞和關注，而非純粹因為長得漂亮。

《男航女機師》節奏明快，除了趙正錫表現出色，配角韓善伙、申勝浩也充分發揮作用，其中趙正錫跟韓善伙的兄妹吵吵鬧鬧場面，火花十足，為電影增添不少趣味。全片最大缺點是欠缺新鮮感，基本上觀眾可以預計劇情發展和結局。

上映日期：8月15日

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