宇多田光香港首開騷 難忘1999年山頂拍MV

宇多田光主要以英語發言，表示很開心在港開騷，感謝香港粉絲等她這麼多年。每次唱完一首歌，宇多田光都會用廣東話說「多謝」，又苦練多句廣東話跟港迷互動，包括「多謝大家今日嚟睇」、「大家好，我係宇多田光」、「請聽下一首歌」、「大家好嗎」、「請大家一齊enjoy到最後」等，誠意十足。

她又提到1999年首次來港為《Addicted to You》拍攝MV，當年與父母同行，一起在山頂拍攝的照片，至今仍是她最喜愛的家族合照之一。她表示原定上周五（16日）來港，但因颱風吹襲日本，故提前一天抵達，她說：「意外獲得在港休假一天的機會，去了畫廊及購物。」到了演唱會尾聲，宇多田光多次向觀眾作90度鞠躬，還感動得眼泛淚光。

記者：蘇珮欣

攝影：Masato Yokoyama