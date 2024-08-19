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娛樂

宇多田光香港首開騷 難忘1999年山頂拍MV

【明報專訊】日本樂壇天后宇多田光為慶祝出道25年，首次舉行「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024」亞洲巡迴演唱會，香港站一連兩場已於前日在亞洲國際博覽館Arena揭幕，吸引約1.4萬名觀眾捧場，座無虛席。本地藝人如吳業坤、吳雨霏等亦到場「朝聖」。宇多田光首個香港演唱會約8時22分開場，在全場粉絲歡呼下，宇多田光穿上白色套裝現身，以歌曲《Time Will Tell》揭開序幕。全晚個唱長約兩個半小時，合共演唱23首歌曲，並以三款不同造型示人，尤以日本著名設計師三宅一生旗下團隊A-POC Able Issey Miyake製作彩虹連身裙最華麗。宇多田光唱出代表作《First Love》掀起高潮，全場大合唱兼亮起手機燈，場面壯觀。她步出伸延舞台時，直言跟粉絲的距離超近，讓她有點害羞。

宇多田光主要以英語發言，表示很開心在港開騷，感謝香港粉絲等她這麼多年。每次唱完一首歌，宇多田光都會用廣東話說「多謝」，又苦練多句廣東話跟港迷互動，包括「多謝大家今日嚟睇」、「大家好，我係宇多田光」、「請聽下一首歌」、「大家好嗎」、「請大家一齊enjoy到最後」等，誠意十足。

她又提到1999年首次來港為《Addicted to You》拍攝MV，當年與父母同行，一起在山頂拍攝的照片，至今仍是她最喜愛的家族合照之一。她表示原定上周五（16日）來港，但因颱風吹襲日本，故提前一天抵達，她說：「意外獲得在港休假一天的機會，去了畫廊及購物。」到了演唱會尾聲，宇多田光多次向觀眾作90度鞠躬，還感動得眼泛淚光。

記者：蘇珮欣

攝影：Masato Yokoyama

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