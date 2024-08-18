【開箱】《湖中的女子》 妮坦莉寶雯首次拍劇 主婦變記者野心勃勃

調查兩宗失蹤命案

《湖中的女子》講述1960年代的巴爾的摩，Maddie結束多年家庭主婦生涯，離開丈夫Milton和快升大學的兒子Seth，追尋她放棄已久的新聞記者事業，並迷上兩宗失蹤命案：年僅11歲的猶太女孩Tessie及非裔女酒保Cleo。

除了金像影后妮坦莉寶雯（Natalie Portman），此劇還有《歐比王肯諾比》莫西絲恩格林（Moses Ingram）及《奇蹟男孩》諾亞祖比（Noah Jupe）參演，並由拍過《寶貝童年》的艾瑪夏維（Alma Har'el）執導全劇7集，又為其中3集撰寫劇本。曾為電影《農情家園》掌鏡的澳洲攝影師勒倫米尼（Lachlan Milne）和女導演艾瑪均值得一讚；譬如第2集，講述涉嫌殺害Tessie的Stephen，挾持母親反鎖在金魚店，警方在門外包圍，《星報》記者Bob從Maddie處得到情報，帶同攝影記者到場。勒倫米尼以手提攝錄穿梭人群之中，再聚焦其中一名警察開槍射爆玻璃，鏡頭轉向店內Stephen與母親的反應，下個鏡頭已是Stephen母親出來大聲叫警方不要開槍。攝影機停留在不同人物臉上，攝影記者按快門「咔嚓」一聲，下個鏡頭已是Stephen被捕登上報紙頭條的照片，這幕一氣呵成，蠻有電影感。

《湖中的女子》改編自記者出身蘿拉李普曼（Laura Lippman）的同名小說，她以寫犯罪推理類型見稱，而且獲獎無數；不過對比起競猜誰是兇手，此劇更多着墨那個年代種族與性別遠未平權。劇中Tessie和Cleo的兇案差不多時間發生，前者年幼，而且是白人，因此轟動全城，也是觸發Maddie這中年家庭主婦起「革命」的導火線。她對於處理家務、服侍丈夫早已厭倦，Tessie失蹤，正好燃起其寫作舊夢，於是不顧一切離開家庭，還到黑人聚集的社區租住廉宜房間。然而Cleo由失蹤到懷疑已死，只有非裔讀者的報章報道，膚色不同，待遇也有雲泥之別。

Maddie離開家庭後，搭上非裔警察Ferdie，但兩人關係不能公開，甚至不能堂堂正正上街約會，只能躲在房間偷偷摸摸；垂涎Maddie美色的白人警察Bosko識穿後，更變本加厲欺凌Ferdie。

離家後孤掌難鳴

那個年代種族歧視之外，還有性別歧視；Maddie離開丈夫後，體會最深切，跟Ferdie合得來，但不能公開；最初獨立生活身無分文，丈夫不願借錢，她離開時只有用以代步的座駕，還有手上的結婚戒指值錢，但無論車或戒指，沒有丈夫簽名批准，都不能變賣；卸去妻子身分，原來一切「財產」通通貶值。即使兒子Seth，也不理解母親，寧願跟隨其實沒血緣關係的Milton生活。不過Maddie為了成為記者，不擇手段；為解決經濟燃眉之急，知道丈夫為其名貴婚戒投保，於是偽造小偷破窗入屋再報警，希望能得到賠償。事實上，她也透過Ferdie得到有用情報，再通報《星報》記者Bob，又鍥而不捨去信獄中Stephen，因而得到「採訪」機會，終如願加盟《星報》，但最初也只是跟女同事解答讀者來信而已。Maddie對Cleo的案子有興趣，感同身受是原因之一，何况後者承受雙重歧視，處境更艱難。

妮坦莉寶雯首次拍劇由頭帶到尾，非常落力；事實上她的製作公司MountainA跟Apple TV+簽訂合作計劃，去年上映的《五月的你，十二月的她》是頭炮，《湖中的女子》屬第二彈，之後還會為Apple TV+拍攝《譯戰同盟》佳烈治（Guy Ritchie）執導新片《Fountain of Youth》，值得留意。