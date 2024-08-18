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娛樂

《異形：羅穆盧斯》美國優先場收5070萬

【明報專訊】《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus）上周四（15日）在港上映，美國映期延後一天，據美媒報道，該片周四在美國上映優先場，收650萬美元（約5070萬港元），預計首周末3天可進帳2800萬至3800萬美元；較樂觀的預測則認為《異形：羅穆盧斯》首周末票房可達5000萬美元。事實上《無聲絕境外傳：首襲日》優先場成績跟《異形：羅穆盧斯》相若，前者收670萬美元，結果首周末票房超過5300萬美元。另一方面，《死侍與狼人》以23日時間全球累收超過10.086億美元，正式超越金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）的《Joker小丑》，成為史上最高收的R級電影（美國評級，17歲以下觀衆需由成人陪同入場）。將於本月29日在港上映的《長腿》（Longlegs），由《鬼故事之家》奧斯古柏堅斯（Osgood Perkins）執導，《大叔夢中人》尼古拉斯基治（Nicolas Cage）及《鬼上你的床》女星美卡夢露（Maika Monroe）主演，講述橫跨30年的10宗滅門慘案，署名「長腿」的兇手仍然在逃；全球已突破1億美元票房，成為今年最賣座的獨立電影。

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