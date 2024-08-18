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娛樂

【娛樂場】《夜漫遊》 余逸思馮卓然體驗各地夜生活

【明報專訊】香港政府積極開展「香港夜繽紛 」活動，希望透過一系列具香港特色、多元化的夜間活動，吸引市民及旅客。除香港外，世界各地都有很多特色的夜生活，旅遊時可從中探索。余逸思（Yoshi）與馮卓然（Anton）主持的ViuTV新節目《夜漫遊》，在夜幕低垂，帶領大家漫遊成都、青島、首爾，探索最新穎的夜繽紛活動，一起體驗各地活力多變的地道夜生活。

第一站成都

《夜漫遊》今晚首播，Yoshi與Anton首先出發到成都，實行日夜顛倒，試盡成都地道的夜生活。不過未到埗，Yoshi在機上先測試Anton的普通話，誰知一試令Yoshi笑不停！Anton的普通話是「煲冬瓜」級別，出色的程度令Yoshi明知不可能也忍不住問：「點算呀？可唔可以換partner呀？」

摸茶杯底採耳

來到成都，Yoshi與Anton第一時間到錦江河附近歎番杯，不過他們不是摸住酒杯底談心，而是摸住茶杯底採耳，原來成都非常盛行採耳，師傅只要拿着採耳三寶：採耳燈、音叉和毛掃，就可以隨時隨地開工。採耳師傅的手藝，令Anton發出舒服的叫聲，大叫「好爽」之餘，更稱達到傳說中的「顱內高潮」，他稱：「即刻全身都軟晒！」Yoshi在旁看着，忍不住問師傅可否教她採耳？Anton聽見立即向師傅說：「不要！不要！」又跟Yoshi說：「我同你唔係好熟！我好着緊我對耳㗎！」最後Anton豁出去，大膽地奉獻耳朵給Yoshi一試採耳滋味。無論被採耳的Anton和負責採耳的Yoshi也大感緊張，Yoshi更說：「我唔想對你負任何責任呀！」

邊食火鍋邊睇戲

除了街頭採耳，成都另一夜遊好去處是火鍋電影院。睇戲當然要先買戲飛，Anton大騷「煲冬瓜」，一句「量架《哥嘶啦搭剪根gone》」（兩個《哥斯拉大戰金剛》），Yoshi禁不住掩嘴偷笑，「唔好再講喇，無人應你呀！」不過Anton卻厚面皮說：「佢完全明我喎！」再一次證明「只要你唔尷尬，尷尬嘅就係人哋」。

至於打住邊爐睇戲，Yoshi和Anton大開眼界之餘，亦得出小小心得，Anton表示因為邊食邊睇戲容易分心，所以笑稱：「大家可以過嚟睇一啲已經睇過嘅戲。」不過對於這個建議，他和Yoshi也覺得好笑。

《夜漫遊》 ViuTV

8月18日起逢周日晚上8時

相關字詞﹕馮卓然（Anton） 余逸思（Yoshi） 夜漫遊

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