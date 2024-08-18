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娛樂

音樂劇《為你鍾情》開鑼 鄭俊弘：兒子睇綵排興奮又投入

《為你鍾情》公演 鄭俊弘全家捧場曬溫情 黃劍文盼添食巡演

【明報專訊】鄭俊弘、黃劍文、葉巧琳及陳凱彤主演音樂劇《為你鍾情》前晚在西九戲曲中心開鑼，以已故巨星張國榮（哥哥）為主題，劇中穿插哥哥的經典歌舞，他們心情緊張又興奮。下午總綵排時，鄭俊弘的太太何雁詩帶同兩歲兒子鄭讚廷（Asher）到場欣賞，他曾擔心患天使綜合症的兒子會怕黑，但兒子看得興奮又投入。他們希望演出成功，望衝出香港到其他地方演出。

記者：林蘊兒

音樂劇《為你鍾情》前晚首演，鄭俊弘、黃劍文、葉巧琳及陳凱彤開騷前接受訪問，表示經過39日緊密排練，終於上台正式表演，心情緊張又興奮。

黃劍文狂練舞想過放棄

黃劍文表示下午總綵排一時分心險甩對白，又稱本身跳舞麻麻，要唱大量哥哥的經典歌及跳勁舞，事前花不少時間排練，因哥哥每首歌的舞蹈都有不同風格與特色，他雙腿跳到勞損，曾有挫敗感想放棄，但總綵排見到觀眾反應熱烈，辛苦都好值得。對於好友周慧敏到場支持，他表示獲對方鼓勵「加油！good show！」覺得有好友來捧場，對演出更有力量，反而沒壓力。

鄭俊弘大讚燈光、音響及服裝配合得好靚，劇中有好多對白，也是從哥哥拍過的電影中抽取出來，想借哥哥的奮鬥精神鼓勵大家。

鄭俊弘演分手戲眼濕濕

鄭俊弘表示有場分手戲，自己投入得眼濕濕，每次綵排演到這幕都喊，「下午總綵排，主辦方讓天使綜合症患者家庭欣賞，太太帶兒子Asher到場，原本擔心他怕黑被嚇倒，但兒子睇足全場沒投訴，而且反應好興奮又投入，其間聽到『E』一聲，我就認得是他的聲音」。陳凱彤稱跳舞時突感暈眩，幸沒影響演出。葉巧琳透露有演員扭傷腳仍繼續演出，態度專業，指劇中有不少感動位，但要忍住不可影響情緒。會否考慮添食巡演？他們笑言希望可以衝出香港。

除了何雁詩、周慧敏到場支持，一班《中年好聲音》歌手與導師，包括顏米羔、林思彤（前名林若盈）、羅啟豪、彭家麗、韋綺姍及林志美等齊現身支持黃劍文。林思彤早前與黃劍文同台演出，其中一個環節類似音樂劇形式，要互相演戲，難忘當日尾場演出完畢，她落台即忍不住爆喊，不過她與黃劍文沒親嘴場面。

顏米羔：演音樂劇好刺激

顏米羔曾是電影導演，認為演音樂劇好刺激，而且演員的表現和觀眾的反應，每場都不一樣，既考驗體能及臨場執生技巧。會否考慮製作音樂劇，邀《中年好聲音》歌手演出？他表示有構思過，「好似音樂劇《雪狼湖》，入面有好多歌，首首都好聽又好正！如果有機會，都想製作一個類似《High School Musical》（歌舞青春）的音樂劇，不過要花好多心機時間排舞。好似今次《為你鍾情》，知道劍文花了不少時間排練，相信他四肢發達，人亦好簡單，應付沒問題」。羅啟豪認同演音樂劇並不容易，要顧及唱歌、做戲和跳舞，演出時表情和動作都比較誇張，是很大挑戰。

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