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娛樂

謝東閔朱智賢否認感情轉淡 盼情侶檔拍寵物節目

【明報專訊】鍾柔美（Yumi）、謝東閔與女友朱智賢等前晚出席慈善餐舞會。謝東閔離巢無綫後首次出席活動，感覺自由又開心，稱未知會否簽約其他公司，跟無綫並非不歡而散，「倉卒離巢不是受女友朱智賢影響，而是想嘗試新事物。無綫高層樂易玲對我好好，仍有4部參演劇集未播，若無綫需要我做宣傳都會參與」。他不介意與女友情侶檔合作，最想一起拍寵物節目。被指與女友感情轉淡？他即時否認，稱與女友很低調，不愛放閃。他表示要等旗下音樂中心開到約30間才考慮跟女友結婚。朱智賢也稱不急於結婚生仔，父母沒催促，重申與謝東閔感情沒變，不在網上拍片放閃，因早前母親入院，幸沒有大礙，已經出院。

鍾柔美稱拍劇扮醉好難

Yumi一臉倦容到場，表示近日為無綫新劇《特勤女將》開工，要拍通宵，「開頭有少少驚，是不習慣及辛苦，不過都頂得住，覺得一班前輩好犀利，拍幾日通宵都好精神和專業」。她趁機請教前輩背劇本方法，飾演其母的邵美琪教她很多，令演出很放鬆，她說：「我飾演女團歌手是本色演出，做番自己，所以無乜演技可言，但都有挑戰及好難，有場戲要扮醉，但我未試過飲醉，導演話我醉得好精神，研究了一段時間就扮企不穩，我已盡力，希望大家不要覺得我演技不好。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

相關字詞﹕朱智賢 謝東閔 鍾柔美（Yumi）

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