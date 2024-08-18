謝東閔朱智賢否認感情轉淡 盼情侶檔拍寵物節目

鍾柔美稱拍劇扮醉好難

Yumi一臉倦容到場，表示近日為無綫新劇《特勤女將》開工，要拍通宵，「開頭有少少驚，是不習慣及辛苦，不過都頂得住，覺得一班前輩好犀利，拍幾日通宵都好精神和專業」。她趁機請教前輩背劇本方法，飾演其母的邵美琪教她很多，令演出很放鬆，她說：「我飾演女團歌手是本色演出，做番自己，所以無乜演技可言，但都有挑戰及好難，有場戲要扮醉，但我未試過飲醉，導演話我醉得好精神，研究了一段時間就扮企不穩，我已盡力，希望大家不要覺得我演技不好。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳