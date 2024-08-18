菊梓喬保錡傳姊弟戀 被指香閨過夜 AK李駿傑：凡事都有可能

記者：林祖傑

菊梓喬近年與吳卓羲傳緋聞，兩人一直未有承認，之後菊梓喬多次表明單身，並表示恨拍拖。近日有人向傳媒爆料，稱目睹保錡常到菊梓喬位於荃灣香閨過夜，又指保錡社交平台的頭像，已換成菊梓喬愛用的綠色心心圖案，又常點讚菊梓喬的帖文，曾留言讚賞「高貴、可愛、有型、有才華」。有指兩人畢業於同一間中學，分屬師姊弟。

被指一件衫兩份著

菊梓喬上月在社交平台上載視頻宣傳新歌《萬年》，穿著一件墨綠色長袖衫，有發現保錡亦曾穿同款衫跟陳偉霆合照。之後他們又差不多時間上載穿《死侍》裝的照片。早前保錡出席活動，回應留意鍾柔美轉為菊梓喬的社交網動態，他表示跟菊梓喬有聯絡，主要傾做運動的事，「她之前傷了腳，問我如何做運動。我一向視菊梓喬為女神，很多年前已喜歡她的歌，很欣賞她」。他還希望邀請菊梓喬合唱，打算向公司提議。問可想約女神食飯？他表示會大膽嘗試約會，趁機會傾合作。對於與菊梓喬傳出姊弟戀，保錡昨日與ERROR隊友宣傳新團歌，回應稱跟菊梓喬了解中，欣賞對方唱歌及靚女。

保錡：與菊梓喬了解中

AK與Jeremy昨日到機場接受商台訪問，對於傳保錡將菊梓喬「私有化」，兩人驚訝地「吓」了聲，但認為凡事都有可能。是否相信保錡有實力追到菊梓喬？AK說：「相信每個男仔都有一套方法，我就不評論他嗰套武功了，他一向細心和風趣，跑馬拉松又持久及長氣，呢單嘢保錡抵請食飯啦！」

AK預告睇郭富城演唱會

兩人談到去旅行會選MIRROR哪個成員同行，AK說：「Jeremy啦！因他會安排好所有事情，我只要帶個人去就得。」Jeremy亦禮尚往來選AK，稱有靚仔陪住心情都好些。兩人均想去亞馬遜森林，但最大難度是如何向公司請假一個月，AK說：「我們傾過，不如向公司申請拍節目，名叫《南美拍嘢 Jeremy AK好嘢》。他們表示MIRROR成員將分拆小隊出歌及拍MV，詳情稍後正式公布。Jeremy早前已跟姜濤、盧瀚霆及呂爵安到泰國拍攝小隊MV。AK透露會有兩人以上成員跟他同組。問到跟同組成員夾不夾？他說：「12個都夾，所以拆散都沒什麼問題。中秋節前會推出MIRROR新團歌，因為是快歌，我們亦開始排舞。」AK預告稍後會跟經理人睇偶像郭富城演唱會。可有留意對方的造型惹熱議？他說：「我已封鎖一切有關消息，不讓網絡世界穿橋，要留到現場第一身感受。」