明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

菊梓喬保錡傳姊弟戀 被指香閨過夜 AK李駿傑：凡事都有可能

【明報專訊】37歲菊梓喬與33歲ERROR成員吳保錡近日傳發展姊弟戀，有發現他們疑一件衫兩份著，還有人向傳媒爆料稱目睹保錡經常到菊梓喬香閨過夜，並將社交平台頭像換成菊梓喬愛用的綠色心心。保錡昨日回覆傳媒稱與菊梓喬了解中，欣賞對方靚女及唱歌好聽。MIRROR副隊長江生（AK）與李駿傑（Jeremy）昨日聞保錡與菊梓喬傳緋聞感驚訝，但認為凡事都有可能，指保錡一向細心又風趣。

記者：林祖傑

菊梓喬近年與吳卓羲傳緋聞，兩人一直未有承認，之後菊梓喬多次表明單身，並表示恨拍拖。近日有人向傳媒爆料，稱目睹保錡常到菊梓喬位於荃灣香閨過夜，又指保錡社交平台的頭像，已換成菊梓喬愛用的綠色心心圖案，又常點讚菊梓喬的帖文，曾留言讚賞「高貴、可愛、有型、有才華」。有指兩人畢業於同一間中學，分屬師姊弟。

被指一件衫兩份著

菊梓喬上月在社交平台上載視頻宣傳新歌《萬年》，穿著一件墨綠色長袖衫，有發現保錡亦曾穿同款衫跟陳偉霆合照。之後他們又差不多時間上載穿《死侍》裝的照片。早前保錡出席活動，回應留意鍾柔美轉為菊梓喬的社交網動態，他表示跟菊梓喬有聯絡，主要傾做運動的事，「她之前傷了腳，問我如何做運動。我一向視菊梓喬為女神，很多年前已喜歡她的歌，很欣賞她」。他還希望邀請菊梓喬合唱，打算向公司提議。問可想約女神食飯？他表示會大膽嘗試約會，趁機會傾合作。對於與菊梓喬傳出姊弟戀，保錡昨日與ERROR隊友宣傳新團歌，回應稱跟菊梓喬了解中，欣賞對方唱歌及靚女。

保錡：與菊梓喬了解中

AK與Jeremy昨日到機場接受商台訪問，對於傳保錡將菊梓喬「私有化」，兩人驚訝地「吓」了聲，但認為凡事都有可能。是否相信保錡有實力追到菊梓喬？AK說：「相信每個男仔都有一套方法，我就不評論他嗰套武功了，他一向細心和風趣，跑馬拉松又持久及長氣，呢單嘢保錡抵請食飯啦！」

AK預告睇郭富城演唱會

兩人談到去旅行會選MIRROR哪個成員同行，AK說：「Jeremy啦！因他會安排好所有事情，我只要帶個人去就得。」Jeremy亦禮尚往來選AK，稱有靚仔陪住心情都好些。兩人均想去亞馬遜森林，但最大難度是如何向公司請假一個月，AK說：「我們傾過，不如向公司申請拍節目，名叫《南美拍嘢 Jeremy AK好嘢》。他們表示MIRROR成員將分拆小隊出歌及拍MV，詳情稍後正式公布。Jeremy早前已跟姜濤、盧瀚霆及呂爵安到泰國拍攝小隊MV。AK透露會有兩人以上成員跟他同組。問到跟同組成員夾不夾？他說：「12個都夾，所以拆散都沒什麼問題。中秋節前會推出MIRROR新團歌，因為是快歌，我們亦開始排舞。」AK預告稍後會跟經理人睇偶像郭富城演唱會。可有留意對方的造型惹熱議？他說：「我已封鎖一切有關消息，不讓網絡世界穿橋，要留到現場第一身感受。」

相關字詞﹕李駿傑（Jeremy） 江𤒹生（AK） 吳保錡 菊梓喬

上 / 下一篇新聞