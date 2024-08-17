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娛樂

【開箱】《無路可走：輪盤賭》 釋囚題材欠新鮮 演員表現突出

【明報專訊】韓國影視串流平台U+Mobiletv上月31日推出劇集《無路可走：輪盤賭》，由《解碼緝兇》趙震雄、《梨泰院Class》劉在明、《少年法庭》金武烈、《天空城堡》廉晶雅、《殺人者的購物目錄》李光洙及《想見你》台星許光漢合演，由於陣容強勁，開播前已備受關注。

神秘人策劃輪盤賭

《無路可走：輪盤賭》講述一名釋囚遭神秘人懸紅200億韓圜（約1.1億港元）暗殺；以非法手段「懲治」罪犯，近年不少韓劇以此為題材，像《全國死刑公投》及《非法正義》，《無》劇戴上面具的神秘人，也讓人想起《魷魚遊戲》。其實《無》劇題材不算新穎，但拍得沒有老套味道，演員表現更是引領劇情的「主菜」。

全劇8集的《無路可走：輪盤賭》，目前已播到第6集，最後兩集下周三（21日）上架。由《被轉校生》李秀珍編劇，《救韓大時代》崔國熙執導。首集以從事屠宰業的尹暢才（李光洙飾）說起，神秘「網紅」策劃輪盤賭，尹暢才成為「主角」，只要有人將他的耳朵割下，就能拿到10億韓圜（約570萬港元）。尹暢才的同事拿刀追趕他，聲稱「分六成錢給你，你沒了耳朵不會死的」，結果尹暢才的耳朵被割下，並拿取獎金。與此同時，警察白仲植（趙震雄飾）因投資遇詐騙，欠下周身債，調查尹暢才期間，發現10億韓圜現金，於是暗中偷走。

犯下多宗強姦及殺人案的金國浩（劉在明飾）坐監13年，即將刑滿出獄。神秘人再開輪盤賭，任何人殺死金國浩，可獲200億韓圜獎賞。事件惹來民眾關注，有人為了獎金準備暗殺金國浩，也有人為了受害親人而報仇，還有為了個人利益藉機接近金國浩的律師、政客與牧師，警方則變身保鑣，24小時貼身保護金國浩，惹來民眾抨擊。

劇中人物眾多，並各懷鬼胎，同時透過他們，帶出社會問題，包括犯罪與懲罰、社會制度、政治與貪腐等，讓觀眾好好思考。每個角色鮮明，又關係複雜，還多次出現反轉，看點甚多。

許光漢首拍韓劇 英語對白

扮演金國浩的劉在明表現最突出，金服刑13年，獄中行為良好，自認為已贖罪，出獄後應重獲自由，怎料外界想法並非如此，巿民對他仍懷恨在心；金妻要求離婚，兒子想跟他斷絕關係，甚至有許多人想殺死他。金國浩出獄後雖然公開道歉，但只是與警方協商的工具。他不理危險，嚷着要外出，從加害者變成受害者，時而有理、時而無賴的表現，劉在明處理得很好。

另一方面，懸紅的神秘人濫用私刑，伸張正義還是濫殺無辜？這角色與金國浩形成強烈對比。第4集尾聲講神秘人擺下的輪盤賭，並非隨機選出金國浩，早已設下機關，無論如何轉，也會出現金國浩的名字，神秘人為何點名殺死他？相信結局才有分曉。

至於負責保護金國浩的警員白仲植，雖覺得他死有餘辜，仍竭力保護對方。白仲植與尹暢才之間的過節，也是看點之一。其他配角如金國浩代表律師李尚奉（金武烈飾）、巿長安明自（廉晶雅飾）、職業殺手Mr. Smile（許光漢飾），均各有故事。安明自為角逐下屆巿長之位，打算付錢給金國浩搬離社區，反遭後者錄下對話威脅，迫使安明自委託Mr. Smile暗殺金國浩。首次演出韓劇的許光漢，終於在第6集登場。

相關字詞﹕許光漢 劉在明 趙震雄 無路可走：輪盤賭 開箱

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