英媒：Taylor Swift私下慰問遇害3女童家屬 Ed Sheeran驚喜合唱掀高潮

Taylor Swift今年6月率先在倫敦溫布萊球場演出3場，當時威廉王子帶同兒子喬治及夏洛特小公主到場，還在後台合照並上傳到社交平台；《職業特工隊》湯告魯斯（Tom Cruise）、《西城故事》麗素施嘉（Rachel Zegler）、《柏捷頓家族：名門韻事3》妮歌拉葛蘭（Nicola Coughlan）、《自殺特攻：超能暴隊》卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、《中坑同學會》女星兼奢侈品牌開雲集團老闆娘莎瑪希恩（Salma Hayek）輪流捧場。前日亦吸引《雷神奇俠3：諸神黃昏》英國男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）、英劇《情約一天》安碧卡莫德（Ambika Mod）等現身。據報道今次Taylor Swift的歐洲巡演除有Paramore暖場，倫敦站part 2每晚亦有不同的開場嘉賓，《蝙蝠俠》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）女友兼《黛西與樂隊》素琪華達侯斯（Suki Waterhouse），今晚將登台一展歌喉。

待Ed Sheeran如親弟

其實Taylor Swift每場都會有特別演出環節，幾乎從不重複，唱出精選歌曲；前晚這環節英國創作男歌手Ed Sheeran驚喜現身，兩人是多年朋友兼合作伙伴，所以當Ed現身時，現場9.2萬觀衆即歡呼狂叫，以喝彩聲歡迎Ed 。兩人先後唱出Taylor《Red》及《Reputation》大碟中的歌曲《Everything has Changed 》及《End Game》；並以acoustic版本的Ed歌曲《Thinking Out Loud》作結。Ed離開舞台之前，Taylor送上擁抱，並形容對方為她另一個弟弟。Taylor指Ed經常在溫布萊演出，而且一直很勤力，「他可能有點疲累，但很想為大家表演」。

Taylor Swift過去兩個多星期接連收到壞消息；先是上月底英國西北部一個以她為主題的兒童舞蹈班發生持刀襲擊慘劇，造成3名女童死亡及多人受傷；其後Taylor在維也納站，又因為奧地利當局搗破企圖恐怖襲擊的陰謀，原定的3場演出全部取消。據英媒報道，Taylor在倫敦尾站的演出，雖然沒提及這兩件事，但據英媒報道，她開騷前私底下慰問了3名受害女童的家屬，以表示支持。有接近Taylor的知情人士向英媒透露，前晚在倫敦開騷，對她而言絕不容易，因兩宗事件均震撼了她。