【娛樂場】邀Serrini填詞讚得意 林奕匡拍MV幻想父子同樂

被急速旋律考起

Phil另一心血結晶也面世，新歌《正能量 活潑 唱歌者》是繼《波希米亞（沒有）狂想曲》後的跳脫作品，今次少有地非Phil創作，由Edwin Tong作曲、梁嘉茵（Serrini）填詞。「快樂時，你會笑，傷心時，你會哭，可情緒萬千種，倘若一時找不到出口，不如聽我唱一闋歌？I'll wake you up tonight」，Phil跟Serrini首次合作，後者的歌詞讓Phil表現「活潑」的一面。

《正能量 活潑 唱歌者》展現Phil在音樂上的更多面向，跟不同音樂人合作尋求更多可能，以輕快節奏、愉悅音色令樂迷暫時從生活煩惱中抽離，有別於前作激昂壯志，新歌的節拍感較重，Phil說：「希望大家聽完可以輕鬆啲，同埋適合summer多啲。」今次找來Serrini作詞，Phil笑說：「都知道Serrini嘅詞係得意，本身個人都得意。」收到詞作時，Phil仍被歌名與歌詞驚艷，花一段時間消化過後，亦掌握到歌詞中的幽默與有趣之處，認為今次的合作，是十分有意義的體驗。為了能有感覺地詮釋Serrini的歌詞，Phil亦下了一番苦功，尤其歌詞中，Serrini加入不少廣東話口語，同時歌曲旋律偏急速，亦一度被考起，他說：「好似個verse（主歌）咁，都比較急，都要練多幾次。」在樂曲與歌詞的全新體驗下，Phil認為對於其音樂創作，是一次寶貴的學習機會。

與音樂人露營jam歌

MV找來Pazu任導演，因曲風、主題都偏向正面、歡愉，Pazu就以此構思MV方向，雖與上個MV一樣找來小演員演出，Pazu笑說：「今次想搵個肥嘟嘟、開心啲嘅。」除小演員Hayden外，亦邀來與Phil經常合作的音樂班底一同拍攝，包括作曲的Edwin Tong、音樂人Daniel Toh、Yikin及Hin，眾人乘坐由Phil駕駛的小貨車到郊外露營、jam歌。Pazu表示當中「與朋友一同露營」及「享受駕駛樂趣」的元素都是他認為令人觀看後得到「開心」感覺的畫面，相信一眾樂迷看畢MV後亦能感受到。

第一次扮揸車

Phil以「好玩」形容拍MV過程，其中跟小演員互動，更讓他提前感受到未來的父子互動，「拍攝時，有幻想好似帶自己嘅小朋友出嚟玩咁樣！」他表示今次MV亦成就其「第一次」，因基於安全考慮，找來拖車協助拍攝Phil的駕駛畫面，他笑說：「我第一次扮揸車！」不過正因這安排，才令Phil能更投入拍攝，令MV能帶出想要的玩樂氣氛。