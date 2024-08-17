楊天命贈言行20年大運 菊梓喬4年後與大男人結姻緣

置業大計押後

入行多年的菊梓喬仍未有機會置業，又呻租金昂貴，因此心思思想做業主，但聽完楊天命建議後，將買樓大計押後，「師傅指樓市仍會繼續跌，所以過多幾年才買都未遲，現在惟有繼續租樓」。她指之前租住一間屋風水不利她，導致腳部受傷，之後搬到現在的居所，發覺風水不錯，體重增加20多磅，身形胖了，穿衣由加細碼變成中碼。

球場唱歌好玩

菊梓喬月底將到廣州開演唱會，日前她到佛山，為明星足球隊的賽事擔任表演嘉賓，在球場唱歌，有網民拿她跟早前在大球場獻唱的鄧紫棋比較，稱菊梓喬是「鄧紫棋2.0」。她表示第一次在球場唱歌，心情興奮又好玩，「好開心認識到彭健新前輩，他超友善又好人，大家有合照留念。他問我想不想看溫拿巡迴演唱會，我就直接自薦做嘉賓。另一名前輩苑瓊丹也非常好，我們一齊傾佛偈」。

記者：林蘊兒