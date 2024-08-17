明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

楊天命贈言行20年大運 菊梓喬4年後與大男人結姻緣

【明報專訊】玄學家楊天命與鄺芷凡主持HOY TV節目《見招拆招風水局》，昨日聯同菊梓喬齊到烏溪沙樓盤研究風水。37歲菊梓喬早前離巢無綫後，首次為HOY TV節目擔任嘉賓，獲楊天命贈言將會行大運，以及4年後有姻緣，令她心花怒放，「師傅算我的命好準，還說今年底開始，我會行20年大運，事業和財運都好好，姻緣則要等到2028年，他說對方會是個大男人。其實我不喜歡大男人，但師傅講『你咁聰明，當然要找一個大男人才可以食得住你』，我聽完後都笑一笑，現在專心掙錢」。

置業大計押後

入行多年的菊梓喬仍未有機會置業，又呻租金昂貴，因此心思思想做業主，但聽完楊天命建議後，將買樓大計押後，「師傅指樓市仍會繼續跌，所以過多幾年才買都未遲，現在惟有繼續租樓」。她指之前租住一間屋風水不利她，導致腳部受傷，之後搬到現在的居所，發覺風水不錯，體重增加20多磅，身形胖了，穿衣由加細碼變成中碼。

球場唱歌好玩

菊梓喬月底將到廣州開演唱會，日前她到佛山，為明星足球隊的賽事擔任表演嘉賓，在球場唱歌，有網民拿她跟早前在大球場獻唱的鄧紫棋比較，稱菊梓喬是「鄧紫棋2.0」。她表示第一次在球場唱歌，心情興奮又好玩，「好開心認識到彭健新前輩，他超友善又好人，大家有合照留念。他問我想不想看溫拿巡迴演唱會，我就直接自薦做嘉賓。另一名前輩苑瓊丹也非常好，我們一齊傾佛偈」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕見招拆招風水局 HOY TV 楊天命 菊梓喬

上 / 下一篇新聞