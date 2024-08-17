伙鄭嘉嘉合唱新歌 盼樂迷開懷跳舞 林德信目標三代同堂合唱

MV重拾Disco狂熱

Alex與鄭嘉嘉在歌曲MV中化身Disco DJ，身體隨節奏擺動，引領大家走入時光隧道，重拾1980年代的Disco狂熱。嘉嘉表示刻意加入Disco Funk復古元素，營造新與舊的音樂對比，「我覺得1980年代的人可以自由自在，隨時隨地在街上唱歌跳舞，相比現代人較拘謹，因此好想將以前那個年代的氣氛重新帶回來。小時候常聽草蜢的《忘情森巴舞》、《三分鐘放縱》，一聽到便會不怕醜地跳舞。他們還計劃推出新專輯《HYPERSPACE》，概念正是想大家似去派對，可以開懷地跳舞，幫助減壓」。

懷舊曲風混入現代節奏

專輯除《Drifting in Hyperspace（超空間）》外，他們亦將舊歌重新打造，將懷舊的曲風混入現代節奏中，呈現另一種全新風格，Alex說：「我未親身見證過1980年代落Disco玩的情境，但當聽到好多舊歌也可帶出不同靈感，例如我從小聽爸爸林子祥的《愛到發燒》，嘉嘉聽到此曲想起Bruno Mars的《Treasure》，覺得兩首歌有些地方頗相似，最主要是將中文歌與英文歌混合穿插的作品較少，便將兩首歌串連一齊。另外，之前我在美國一個酒吧騷，重唱Bee Gees的經典《Stayin' Alive》，估不到反應好好，於是跟自己的英文歌《Good Vibrations》混合一起唱」。

Alex為人父壓力增加

提到減壓方法，除唱歌外，鄭嘉嘉平時會游水、做瑜伽及打拳紓緩緊張。Alex承認女兒出世後，成為人父壓力隨之增加，笑言要網購和約朋友飯局減壓，「做了爸爸後有好多新事物要學習和了解，最近開始留意女兒將來的教育問題，還要將工作和家庭時間重新分配，盡量平衡。以前我一有空便做音樂，現在則要短時間內完成好多工作，想遷就女兒的作息時間，讓自己多陪女兒玩」。

嘉嘉5歲女兒愛唱歌跳舞

已為人母的鄭嘉嘉育有5歲女兒，樂意跟Alex分享做家長的經驗，她提醒對方，如有創作靈感就要即刻錄低，否則很易忘記。嘉嘉早前參加女兒的幼稚園畢業禮，見到小朋友開心地唱歌跳舞，便忽發奇想，「女兒間中有來看我的小型騷，她試過拿起Tambourine（鈴鼓）一齊搖，等Alex女兒稍大，兩個小朋友可以一齊玩！最近我們出新歌，女兒都有跟着一起唱及跳，她識唱《愛到發燒》，還會擺V字手勢」。Alex同意只要女兒喜歡，便會支持她接觸不同樂器和音樂，因他的童年回憶也是跟音樂有關，「記得小時候和家人坐車聽歌，又去紅館睇騷。如果有機會，我不介意跟爸爸及女兒，三代同堂合唱，因為音樂沒有界限，應該好正！好似不多人試過，這個提議可以當成一個目標」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

場地：Artisan Studio

髮型：Henry Ho@Misalon

化妝：Kikoko

服裝：HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE（林德信）、me ISSEY MIYAKE（鄭嘉嘉）

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