林頴彤醫院擾亂秩序罪名不成立 鄭雋熹罰款1500元 公開向Bella示愛

記者：鍾一虹

林頴彤（Bella）、鄭雋熹與另外4人於2023年8月2日在那打素醫院要求探望有保護令在身的女童被拒，其中一人是女童的48歲母親，其間與醫護及警員發生爭執，在走廊大聲叫喊造成滋擾，社工報警求助。警方到場調查，將6人拘捕。

官指林擔心家姐被捕

裁判官宣讀判詞指，林頴彤沒有意圖衝擊警員，僅擔心案中另一被告，即其同父異母家姐被捕，因而忘記踏入了病房一兩步，被警員誤會欲進入病房將她推開，警員只是執行職務，考慮到林頴彤之後的質問與哭泣乃人之常情，她與其他被告亦沒有關連，裁定她罪名不成立。至於鄭雋熹，裁判官指他因跟林頴彤屬朋友關係才出現醫院，跟其他被告沒有關連，但他在醫院內曾作勢拍攝，裁判官行使權利更改控罪，以《醫院管理局附例》定罪，罰款1500元。

鄭：係人都鍾意佢

Bella、鄭雋熹辦理完手續前後腳離開法院。鄭雋熹受訪時表示對今次惹官非感無奈，整件事的始末已在法庭交代，就是他本來約了Bella食晚飯，在醫院等待女方期間，目睹她被警員推撞，便上前問究竟，警員卻不回應，拍攝是基於保障Bella和自己，「現在法官判我在醫院拍攝犯法，我是要接受的」。他笑言回復自由，並公開向Bella示愛及表白，「之前Bella講過，若我被定罪，她會做我女朋友，各位傳媒可否幫我問她？（很喜歡Bella？）係人都鍾意佢！我們一起經歷風波，對我有很正面影響，亦自覺成長了很多。（現在最想做的事？）想約Bella食飯，這餐飯已等了一年」。

Bella：希望嫁得出

Bella受訪稱心情複雜，還自己清白感開心，但連累鄭雋熹則不太好，「他當日來搵我，見我被人推，他出於保護我，呢個是事實，無奈醫院不可以影相，現在判他在醫院影相有罪，明白的。好似為自己出番啖氣，但搞到朋友，雖然他說不介意，我都要公開向他講不好意思」。提到鄭雋熹公開要求她「找數」，兌現承諾做他女朋友。Bella笑說：「佢話點就點啦！我覺得欠了他，個心很不舒服，無論煮飯、畀罰款、搵錢，做到什麼我都做，我不知可以還什麼給他。我已經31歲，希望將來嫁得出。」

工作方面，Bella表示會做生意，為網上頻道拍攝和讀書，減少演出。會否請鄭雋熹幫忙拍攝？她笑說：「現在不敢叫他做任何拍攝。其實我都需要時間梳理情緒，感激法官明白我緊張家姐的狀况，家姐是圈外人，不想多談。」