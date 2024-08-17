明年2月舉行婚禮 衛詩雅被未婚夫「嚴刑拷問」誰是前度

準新娘衛詩雅正忙於籌備婚禮，透露將於明年2月舉行，已試了裙褂，但未試婚紗。談到之前接受譚玉瑛電台訪問，被對方誤會數年前所見的美男子是其未婚夫。衛詩雅稱不介意，指譚玉瑛爽直而已，又笑言事後被未婚夫嚴刑拷問以前男友究竟是誰！

溫碧霞無有怕 一家日本遊

性感現身的溫碧霞表示之前一家三口去了峇里慶祝生日，稍後再一家赴日本旅行，不擔心當地會發生大地震，「我信命，一切都是整定」。她指年底上映的電影《謊島美人魚》是工作室製作多部電影以來最滿意的一部，有機會也想跟剛加入英皇娛樂的歐陽震華合作。歐陽震華表示以前在無綫都未合作過。被問到是否不敢直視溫碧霞？他說：「傻啦，我有什麼未望過，當年宣萱出席無綫台慶，博老命好性感，我都叫她停低畀我望兩秒，望好過掃，掃的感覺好鹹濕和猥瑣，男人好奇是正常。」

歐陽震華撐《法證VI》

歐陽震華表示有睇《法證先鋒VI》，「一致好評嘛。《法證》一至三輯後都是成功，只是大家先入為主，雞蛋裏挑骨頭，其實《法證VI》無論道具和服裝都比以前進步。（有指感情戲太多？）我以前拍《法證》與蒙嘉慧都有感情線，但都是查案比例較多，《法證VI》才播了數集，可能之後會多查案」。他理解觀眾睇《法證》就是想睇查案，正如《包青天》，大家不是想睇愛情故事一樣。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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