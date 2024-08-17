前港姐吳忻熹乳癌復發擴散淋巴腺 公開病情儲正能量 望醫好自己幫到人

吳忻熹接受《明周》訪問自爆乳癌復發，她總共要做8次化療，本周二（13日）做了第2次化療。《明報》聯絡吳忻熹，由經理人Ceci代回覆，講述吳忻熹接受化療後情况，指她聲沙了，變得虛弱，雖然辛苦，但她有信心打贏仗，初時需要時間適應。

「會積極面對呢個病」

晚上吳忻熹在社交平台留言：「收到很多很多親戚朋友，甚至傳媒朋友和網民關心和祝福我的messages，滿滿的正能量！大家嘅祝福我收到晒！」她為暫時未能逐一回覆感歉意，「我會積極面對呢個病，大家放心，多謝大家仲記得我！」Ceci亦透露，吳忻熹抗病同時也想有寄託，會以食療，希望對身體有幫助，並會記錄下來，適當時間在社交平台分享。

兩年前切除2.5cm癌細胞

吳忻熹在訪問中提到兩年前到美容院通淋巴時發覺左胸有硬塊，之後驗出患乳癌，當時立即決定做手術，將2.5cm的癌細胞切除，醫生建議做化療，但她拒絕，電療也沒做。吳忻熹徵詢數名醫生意見，有提議切掉乳房再重建，但她未能接受。直至今年檢查時發覺癌症復發，癌細胞有5至6cm，已到第三期兼擴散到淋巴，她要認真面對，一定要做化療並接受免疫治療。

8次化療再做手術

吳忻熹最近才將癌症復發告訴父母，亦公開患病消息，希望跟同路人一起面對。她接受化療前，放輕鬆心情到意大利散心；首次化療後全身腰痠骨痛，心情起跌大，因為當時仍要隱瞞，感覺在家等死似的，卻不敢大哭，只不斷問「why me」。最近她鼓起勇氣跟癌病打仗，告訴兩女兒有關病情，10歲大女看過有關癌病的電視劇，知道媽咪的情况，工人放假時便幫手做家務。吳忻熹稱醫生告訴她要做8次化療，之後再做手術，還有免疫治療，是否重建乳房之後再決定，她說是見步行步，相信要一年以上時間才完成。

曾削骨勾鼻整容

吳忻熹1998年參加港姐入行，曾拍劇及擔任節目主持，讓人印象深刻是2006年接受蕭定一旗下美容公司邀請任代言人，以100萬元酬勞接受整容手術，並公開過程。多年後她解釋整容是因蘇民峰指她鼻形剋夫，做了削骨勾鼻手術。2011年與金融才俊陳劍陵結婚，婚後誕下兩女兒淡出幕前，專心照顧家庭。

娛樂組