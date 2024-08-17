明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

前港姐吳忻熹乳癌復發擴散淋巴腺 公開病情儲正能量 望醫好自己幫到人

【明報專訊】49歲前港姐季軍吳忻熹（前名吳文忻 / Nathaliie）兩年前患乳癌，並即時做手術，今年覆診檢驗時發覺癌症復發，癌細胞有5至6 cm，已達第三期乳癌並擴散淋巴腺。為「打仗」她要接受化療、再動手術及免疫治療，之前一直隱瞞病情，只有丈夫與兩名閨密知道，因不想父母、女兒及朋友擔心，但自己悶在家只有「等死」感覺。決定公開病情，原因是為自己儲正能量，將經歷跟同路人分享，「都係想醫好自己幫到人！」

吳忻熹接受《明周》訪問自爆乳癌復發，她總共要做8次化療，本周二（13日）做了第2次化療。《明報》聯絡吳忻熹，由經理人Ceci代回覆，講述吳忻熹接受化療後情况，指她聲沙了，變得虛弱，雖然辛苦，但她有信心打贏仗，初時需要時間適應。

「會積極面對呢個病」

晚上吳忻熹在社交平台留言：「收到很多很多親戚朋友，甚至傳媒朋友和網民關心和祝福我的messages，滿滿的正能量！大家嘅祝福我收到晒！」她為暫時未能逐一回覆感歉意，「我會積極面對呢個病，大家放心，多謝大家仲記得我！」Ceci亦透露，吳忻熹抗病同時也想有寄託，會以食療，希望對身體有幫助，並會記錄下來，適當時間在社交平台分享。

兩年前切除2.5cm癌細胞

吳忻熹在訪問中提到兩年前到美容院通淋巴時發覺左胸有硬塊，之後驗出患乳癌，當時立即決定做手術，將2.5cm的癌細胞切除，醫生建議做化療，但她拒絕，電療也沒做。吳忻熹徵詢數名醫生意見，有提議切掉乳房再重建，但她未能接受。直至今年檢查時發覺癌症復發，癌細胞有5至6cm，已到第三期兼擴散到淋巴，她要認真面對，一定要做化療並接受免疫治療。

8次化療再做手術

吳忻熹最近才將癌症復發告訴父母，亦公開患病消息，希望跟同路人一起面對。她接受化療前，放輕鬆心情到意大利散心；首次化療後全身腰痠骨痛，心情起跌大，因為當時仍要隱瞞，感覺在家等死似的，卻不敢大哭，只不斷問「why me」。最近她鼓起勇氣跟癌病打仗，告訴兩女兒有關病情，10歲大女看過有關癌病的電視劇，知道媽咪的情况，工人放假時便幫手做家務。吳忻熹稱醫生告訴她要做8次化療，之後再做手術，還有免疫治療，是否重建乳房之後再決定，她說是見步行步，相信要一年以上時間才完成。

曾削骨勾鼻整容

吳忻熹1998年參加港姐入行，曾拍劇及擔任節目主持，讓人印象深刻是2006年接受蕭定一旗下美容公司邀請任代言人，以100萬元酬勞接受整容手術，並公開過程。多年後她解釋整容是因蘇民峰指她鼻形剋夫，做了削骨勾鼻手術。2011年與金融才俊陳劍陵結婚，婚後誕下兩女兒淡出幕前，專心照顧家庭。

娛樂組

相關字詞﹕乳癌 吳忻熹（前名吳文忻）

上 / 下一篇新聞