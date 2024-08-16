明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《無主之屋》 下女復仇記 泰灑狗血

【明報專訊】上月18日在影視串流平台Netflix上架的《無主之屋》（Master Of The House），短短4天即錄得370萬觀看次數，在非英語節目收視榜佔亞軍位置，在7月22至28日的一周更登頂，成為Netflix首部收視稱冠的泰劇，並且在全球63個國家及地區打入前10位置。其實此劇沒甚地方色彩，反而像《Penthouse上流戰爭》、《上流寄生族》和《下女》等韓劇韓片的狗血版。

財閥家三代壞人

《無主之屋》講述鑽石大亨隆格羅趁生日向兒媳孫兒宣布，跟女傭凱慕克結婚，可是沒多久隆格羅便離奇墮樓亡。隆格羅死後，兒子普帕和馬文展開遺產爭奪戰，凱慕克卻認為丈夫之死疑點重重，決心查出真相。

此劇海報與《Penthouse上流戰爭》無論色調和燈光均十分相似；劇中鑽石大亨的豪宅，也像韓劇裏上流社會住所的佈置相若，面積廣闊得似郊野公園；而且主僕地位懸殊，傭人如奴隸。雖然劇中大新抱帕查向凱慕克說，不是所有富人都壞，但劇中所見，除了帕查尚餘一點人性，不會虐待女傭，見到馬文的兒子小達命危，尚且會向丈夫普帕提出娘家有人脈可安排換心手術，隆格羅一家卻沒有一個好人。

隆格羅的長子普帕為了爭產，可以謀害親弟；馬文不但威嚇律師修改遺囑，亦一直賤待傭人，視阿巧為泄慾工具，即使後者懷孕，只着對方立刻墮胎。馬文太太阿拉亞明星出身，溺愛兒子小達，卻虐待傭人；當隆格羅死後，她故意讓凱慕克在公衆場合出醜，後者提出做回傭人，她要凱慕克下跪，再用腳踩對方的頭，相當煽情。普帕獨生女琪塔醉心時裝設計，均由家傭阿碧代勞，卻出於嫉妒，用衣車整傷阿碧。

美術布景美輪美奐

小達相差無幾，醉駕藥駕車死人，卻要求司機頂罪，種下被痛毆的禍根。最狗血是安排琪塔與小達亂倫，還在派對上遭家傭設局直播親熱片段，令父母顏面掃地。最後揭開隆格羅亦非善男信女，一樣性侵女傭，最終下女潛心復仇。劇中的女傭和司機則全是受壓迫的好人；最離奇是掌管女傭的玉品，從小照顧普帕，也受盡虐待，卻像患了斯德哥爾摩症候群，對主人唯命是從，也從沒為同事出頭。

《無主之屋》的美術、布景、服裝全部美輪美奐，演員顏值亦高，卻幾乎看不見任何泰國地方色彩，連餐桌上的食物，也全部西餐；泰國上流社會難道全部面向歐美國家，捨棄本土？不過全劇7集，並非一無是處，隆格羅迎娶凱慕克及前者突然墮斃，便是一個很好的開始，留下懸念讓觀衆追看隆格羅的真正死因及誰是兇手；導演也不斷加插回憶片段，逐漸揭開謎底。然而大灑鹽花，不必要的虐待鏡頭，對推進劇情毫無幫助。狗血灑太多，有礙觀感，即使最後下女鵲巢鳩佔，復仇成功，也沒有大快人心之感，並浪費了凱慕克這角色。

相關字詞﹕開箱 泰劇 影視串流平台Netflix 無主之屋

上 / 下一篇新聞