6萬粉絲睇Instagram首直播 木村拓哉擬舉行亞洲巡唱

文:蘇珮欣

木村拓哉繼2022年1月發行第2張個人專輯《Next Destination》後,相隔2年7個月,前日(14日)推出新專輯《See You There》,同晚在Ig開直播宣傳,兼首播新歌《我在這兒》MV,惹來外界關注。因這是木村2020年開啓Ig帳戶以來,首次透過直播與粉絲互動。木村表示很久以前看過同門師弟的Ig直播,覺得這種即時互動方式很有趣,「可以看到大家的即時反應」;繼而與工作人員討論,經過多方考慮及籌劃後,前晚終於在日本Meta辦公室首次開live。

日本傳媒報道,木村拓哉直播開始前,已有3.5萬名粉絲在線等候,高峰期聚集超過6萬人。不少粉絲留言大讚木村靚仔,並稱「像發夢一樣」、「看起來像A.I.」,木村見到相關留言即大笑,全程表現興奮,做出伸脷及和平手勢,表情趣怪。

直播以一問一答方式進行,粉絲除了關注木村拓哉新專輯及下月底起展開的日本巡迴演唱會,還追問他的生活習慣與喜好,如最喜歡的和菓子及即食麵味道,木村聞言笑說:「吓?問這個?我喜歡味噌豬骨湯味即食麵。」有粉絲問若在街偶遇木村,可否跟他打招呼,他即親民表示,「完全沒問題,能說聲hello,我會很高興」;還鼓勵粉絲與他聊天,可要求合照。來自台灣的粉絲問他會否到當地舉行演唱會,木村即興奮引用新碟名字說:「See You There。」看來木村有望仿傚其妻工藤靜香,舉行亞洲巡迴演唱會。

新專輯銷量稱冠

另外,日本傳媒引述Oricon唱片銷量資料顯示,木村拓哉的新專輯《See You There》首日銷量4.4萬張,成為單日冠軍,不過銷量不及他前兩張專輯。木村首張個人專輯《Go with the Flow》首日賣出6.4萬張,其後《Next Destination》開賣銷量4.5萬張。銷量下降,有傳媒歸咎木村現時沒主持及演出任何電視節目,光靠YouTube及Ig曝光率,似乎宣傳力度不足。