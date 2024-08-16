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娛樂

6萬粉絲睇Instagram首直播 木村拓哉擬舉行亞洲巡唱

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉近年積極透過社交媒體與世界各地粉絲交流，先後開設Instagram（Ig）、微博及YouTube頻道，不過一直未嘗試直播，前晚他於日本Meta辦公室開Ig直播，吸引6萬網民捧場。木村拓哉在直播中回答粉絲問題，其間有台迷問他會否到台灣舉行演唱會，他即透露有意衝出日本，不排除到亞洲各地開騷。

文：蘇珮欣

木村拓哉繼2022年1月發行第2張個人專輯《Next Destination》後，相隔2年7個月，前日（14日）推出新專輯《See You There》，同晚在Ig開直播宣傳，兼首播新歌《我在這兒》MV，惹來外界關注。因這是木村2020年開啓Ig帳戶以來，首次透過直播與粉絲互動。木村表示很久以前看過同門師弟的Ig直播，覺得這種即時互動方式很有趣，「可以看到大家的即時反應」；繼而與工作人員討論，經過多方考慮及籌劃後，前晚終於在日本Meta辦公室首次開live。

日本傳媒報道，木村拓哉直播開始前，已有3.5萬名粉絲在線等候，高峰期聚集超過6萬人。不少粉絲留言大讚木村靚仔，並稱「像發夢一樣」、「看起來像A.I.」，木村見到相關留言即大笑，全程表現興奮，做出伸脷及和平手勢，表情趣怪。

直播以一問一答方式進行，粉絲除了關注木村拓哉新專輯及下月底起展開的日本巡迴演唱會，還追問他的生活習慣與喜好，如最喜歡的和菓子及即食麵味道，木村聞言笑說：「吓？問這個？我喜歡味噌豬骨湯味即食麵。」有粉絲問若在街偶遇木村，可否跟他打招呼，他即親民表示，「完全沒問題，能說聲hello，我會很高興」；還鼓勵粉絲與他聊天，可要求合照。來自台灣的粉絲問他會否到當地舉行演唱會，木村即興奮引用新碟名字說：「See You There。」看來木村有望仿傚其妻工藤靜香，舉行亞洲巡迴演唱會。

新專輯銷量稱冠

另外，日本傳媒引述Oricon唱片銷量資料顯示，木村拓哉的新專輯《See You There》首日銷量4.4萬張，成為單日冠軍，不過銷量不及他前兩張專輯。木村首張個人專輯《Go with the Flow》首日賣出6.4萬張，其後《Next Destination》開賣銷量4.5萬張。銷量下降，有傳媒歸咎木村現時沒主持及演出任何電視節目，光靠YouTube及Ig曝光率，似乎宣傳力度不足。

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