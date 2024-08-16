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娛樂

【娛樂場】《破浪男女》 金馬影帝吳慷仁全裸無顧忌

【明報專訊】金馬影帝吳慷仁主演電影《破浪男女》挑戰大尺度及全裸演出引起話題，在台灣上映有極大迴響。該片是導演楊雅喆繼第54屆金馬獎最佳劇情片《血觀音》後睽違7年的新作，探討現代人性與愛的關係，其他演員還有劉主平、梁湘華、柯煒林等。楊雅喆大膽而廣泛地涉獵各種與性相關的話題，包括兩性以外的跨性別人士、同性戀、施虐與受虐（SM）等，希望穿透這些性愛的表象，往現代男女的靈魂深處追問。

4個殘破不堪靈魂相遇上

故事講述女警小綠（劉主平飾）跟高冷的閨密白Q（梁湘華飾）總是交換着極度私密的信息，雖然無話不談，但有些秘密還真的不能透露，因為連自己都無法分辨那些心思的真偽。只談性不談愛的小綠，在遇到有才的情聖「單親霸」（吳慷仁飾）後，竟然有點沉船？即將步入婚姻的白Q，則和從未露過面的膠衣縛繩師「Uberdick」（柯煒林飾）發展一段說不出口的重口味「付費約會」，沉溺在綑綁性愛中。4個藏在假面具下殘破不堪的靈魂，在肉體親密交接的不確定關係裏，要怎麼交出自己的真心？

吳慷仁沒看劇本接演

吳慷仁從影以來首次正面全裸登場，因此成為大眾焦點。吳慷仁表示當初沒看劇本就接演，當下得知電影內容後，其實跟廣大觀眾一樣驚訝，但對於要幕前正面全裸，他表示並不尷尬，「拍攝的人心態很重要，如果有所顧忌，在作品中大家也會看到。影視作品很誠實，我當下全裸走過去沒有疑問，很舒服的狀態」。吳慷仁亦是首次飾演情聖角色，同時又是離婚的單親爸爸，片中他享受周旋於眾多性伴侶之間，文藝又多情，冧女、挑逗、情慾告白樣樣齊，並有多場激情牀戲。

劉主平︰最難演水底戲

劉主平、梁湘華、柯煒林片中也是尺度大開的演技大戰，劉主平片中是跨性別女性，對性的態度開放。劉主平認為最難演反而不是牀上戲， 而是水底戲。因為是情慾內容，在水中要閉氣又要放鬆表情，她回憶說：「那些模特兒老師超犀利，把體位變成像跳舞！因為安全起見，我們每次拍攝都有限制時間，但對我來說跟一輩子一樣久。」

梁湘華飾演白Q，其中一幕被綑綁後，整個人遭柯煒林凌空吊起並放到桌面上，畫面極具衝擊力，她說：「被舉起這個過程，在拍攝前就綵排演練過，我對柯煒林的臂力非常有信心。」

柯煒林是全片唯一來自香港的演員，導演因看過《濁水漂流》邀他合作。他飾演出租猛男繩縛師Uberdick，藏在一身亮面乳膠連身衣與蒙面頭套下，神秘、粗暴同時又敏銳而憂鬱，脫下SM戰衣後卻是被女友狠飛的失戀毒男。

梁湘華被柯煒林綑綁吊起

柯煒林最難忘是「被侵犯」的戲分，「導演想要把男生也會有被強暴的那種感受拍出來，對於Uberdick來說，在客人面前，戴頭套其實是他最舒服和私密的防線，有場戲是梁湘華想把我的頭套脫掉，在那瞬間，我真的覺得有被侵犯的感覺，但那是情緒上跟心理上的」。

《破浪男女》9月26日香港上映

相關字詞﹕破浪男女 楊雅喆 柯煒林 梁湘華 劉主平 吳慷仁

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