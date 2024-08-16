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娛樂

感謝昔日熱血勇敢 江若琳為兒子再闖樂壇

【明報專訊】江若琳與前經理人公司的合約糾紛完結後，時隔7年再推出新歌《一直留在心底的事》。她近日接受新城廣播節目《說故事的人》訪問，稱希望製作好音樂，再以歌手身分唱歌。

官司完結雨過天晴

江若琳表示從前身不由己，很多時被迫放棄唱歌向另一方面發展。雖然她有工作已感到快樂，但內心仍是十分熱愛唱歌，她說：「以前有很多遺憾，因為矛盾，或者為了生活，好多次被迫放棄唱歌，要過五關斬六將才唱到我要唱的歌。現在所有事（官司）已完結，雨過天晴，我想為自己活一次！」

江若琳決定重投樂壇，部分原因跟一歲兒子蕭立鈞有關，「兒子很喜歡聽歌、跳舞，很喜歡我唱歌給他聽，我唱兒歌時，他像我的粉絲，會拍手。有一刻我望着他，我有什麼能令他長大後感到驕傲，難道說我經歷很多低潮及打了場官司！另外，我有沒有做了一件令自己驕傲的事？我希望兒子長大後，告訴他無論遇上什麼事，只要有夢想，就要去追夢」。

難忘冰天雪地跳入污水拍戲

問到有什麼話想對18歲時的自己說？她稱︰「我很感謝昔日自己的熱血和勇敢！我很欣賞這個女仔，當年為工作和理想，5天不睡覺，在零下氣溫的冰天雪地下跳入污水拍戲，淋雨10多個小時都未死。現在回想，不知道自己當時如何生存下來。我現在完全不能捱，不能捱夜，我很佩服從前的自己，為理想完全忘我，又很傻地為爭取正確的事，走一條很艱辛的路，不知是從哪裏來的勇氣。」

娛樂組

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