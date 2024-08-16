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娛樂

準港姐首度泳裝亮相 盧凱怡上圍最豐滿 倪樂琳胎記消失 陳甜甜身材出眾

港姐2024︱陳甜甜泳裝搶鏡 倪樂琳梁嘉莹愈戰愈勇

【明報專訊】《2024香港小姐競選》15名候選佳麗昨日首度以泳裝亮相會晤傳媒，陳甜甜穿泳衣身材出眾，成功搶鏡；大熱門倪樂琳及梁嘉莹身形均勻；盧凱怡愈戰愈勇，被視為黑馬，隨時突圍而出。大會公布盧凱怡上圍35吋半，是眾佳麗中最豐滿，但泳衣款式未能盡展其優勢。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

被封為大熱門的②倪樂琳與⑪梁嘉莹對泳裝表現感滿意。倪樂琳用遮瑕膏遮掩心口的胎記，她說：「媽咪說很多人都有胎記，但我的胎記位置較顯眼，所以用了遮瑕膏，沒有太大影響，我不會彈自己，自覺身材幾好。」是否有信心贏陳甜甜？她說：「各有各靚，大家都有優勢。」梁嘉莹表示各佳麗身材好好，沒有特別羨慕陳甜甜，認為知足常樂，「我都幾喜歡自己的身形比例，對腳夠長、膊頭夠直」。

梁嘉莹膚色自然退黑

兩人表示首次著泳裝上台心情緊張，活動前不敢進食，倪樂琳說：「我當今（昨）日是預賽，希望以最弗狀態示人，現時壓力在於不想令支持者失望。（壓力令面部生粒粒？）最近受訓課程很多，睡眠不足，整個人和皮膚都要學習適應。」梁嘉莹稱最近忙排練，睡眠不足下更加注重敷面膜護膚。有發現她的膚色由黑變白？她笑說：「大家都留意到？我沒刻意美白膚色，只是最近在室內拍攝，就會自然退黑。」

⑨陳甜甜著泳裝身材出眾，否認加了胸墊，「是自然效果。（真材實料？）是的！（泳裝是優點？）還可以」。她表示正努力學好廣東話，已經進步好多，希望努力能變成自己的優點。⑧盧凱怡擁有35.5吋上圍，是15名佳麗中身材最豐滿，她反問：「真的嗎？希望我有多點優勢啦。」本身是國標舞選手和老師的她，台上不停擺出不同甫士，她說：「我們經過老師訓練，進步好大，信心亦增加了，老師話我有跳舞底子，學習容易上手，不過上台的步行節奏仍需改善，以前參加跳舞比賽著重舞姿，選美要注意身體每個部位和表情。」

鍾翠詩休息足夠重拾狀態

①陳紫佟與⑩吳芷靖上圍同是31.5吋，吳芷靖自覺身形夠健康，「我條腰22吋，夠幼，看起來都OK。」⑫鍾翠詩擁21吋半纖腰，她自爆道：「選華姐時由109磅減至100磅，之後一直保持，所以參加港姐比較輕鬆，只戒澱粉質，但前一晚拍攝後太肚餓，食晒成包餅乾，今（昨）日要著泳衣就不敢吃，只飲杯齋啡。」對於被網民指跌Watt，她解釋道：「可能之前拍外景太辛苦，現在有足夠休息已經好很多。」

程姜月低血糖頭暈腳震

⑬程姜月日前在社交網透露尾椎受傷，因練習具難度的才藝表演弄傷，睇了醫生和跌打，現已康復不少，不過換上泳裝都心驚驚，她說：「有點身體不適，我低血糖，又暈車浪，所以上台有點頭暈和腳震，現在一日只吃兩餐，午餐吃牛肉，晚餐吃蔬果，戒澱粉質後，體重由53公斤減至47公斤。」

李曼思楊梓瑤最萌身高差

身高157cm的⑥李曼思是最嬌小佳麗，與⑭楊梓瑤擁178cm，被封為最萌身高差。李曼思不認為身材輸蝕，「高與矮不是優點或缺點，只是個人特色，我優點是平衡力好，識踩滾軸溜冰，希望大家稍後留意」。楊梓瑤稱為賽事勤力操練，戒食晚餐，著泳裝前只吃兩隻雞蛋充飢，「我覺得身高是優勢，一眼就被看到，腿長106cm，著衫更好睇。」

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