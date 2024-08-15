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娛樂

【開箱】《老嘢時速》 九旬綠葉大器晚成 婆孫情動人

【明報專訊】每年荷李活出產電影不計其數，以長者為主角的卻寥寥可數，今年1月在辛丹斯電影節首映的《老嘢時速》（Thelma）是其中之一；扮演Thelma的女主角茱施潔比（June Squibb）現年94歲，才首次擔正，以歲月和衆多作品演繹何謂大器晚成；《老》片在爛番茄網站綜合178篇影評文章得分99%，片中的婆孫情更百分百感動。

阿婆遇電騙 誓揪出元兇

《老嘢時速》講述Thelma高齡93歲，依然獨居及可照顧自己，閒來刺繡及在外孫Daniel指導下上網；一天收到乖孫電話稱出了車禍，還撞孕婦，要支付律師費才可保釋，於是郵寄1萬美元給「律師」後方知受騙；Thelma愈想愈不忿，決定親自出馬追數追到天腳底。此片由佐斯麥高林（Josh Margolin）執導及編劇，據悉故事來自其祖母的真實經歷；佐斯稱片中所發生的看來好像小事，但對長者而言，蘊藏巨大危險，他希望把動作片類型縮小到非常人性化，藉此探索衰老、脆弱和焦慮。電影一開始是婆孫相處，氣氛十分愉快，Daniel會教Thelma上網、收看電郵，後者又會讚孫兒厲害；在Thelma女婿Alan眼中，Daniel卻毫不厲害。Thelma會為孫兒出頭，例如批評Daniel的座駕髒亂，認為他都是受父親的不良影響，指每次坐Alan的車，零錢散落一地，每次都可以「賺」到5元。婆孫溫馨互動幾乎貫穿全片，Thelma找到騙徒後，想要從網上銀行轉走被騙去的1萬美元，不懂操作，也是第一時間致電Daniel求助，後者亦立刻開車趕往現場。

片中Thelma雖感嘆「朋友都死光了」，但不止她一個耆英演出；講述她23歲便出嫁，跟丈夫相愛近70年，對方先走一步，過往曾有兩對夫婦經常一起作伴，但各自喪偶後，有人獨居在滿是蟑螂的住所，像Mona；也有自動入住安老院的Ben。Thelma和Ben最初對年老的看法迥異，前者樂於獨居，接受各種新事物，偷偷開走Ben的電動兩輪車時，回復如孩童的笑臉，活力十足。Ben入住安老院原來暗藏洋葱，稱正是因為聽覺不靈，太太才會失救，認為必須面對年邁力衰的不足。可兩人合作揪出騙徒的過程中，互相影響，在黃昏最後歲月，都有了新的看法。

《百萬獎金夢》與《路直路彎》

扮演Ben的李察朗次（Richard Roundtree）上世紀七八十年代，演出過《豹子膽》系列，可惜去年10月與世長辭，享年81歲，《老嘢時速》頓成其遺作。茱施潔比是圈中異數，年輕時活躍於舞台劇的她，首次參演電影已是1990年活地亞倫（Woody Allen）執導的《拾夢情真》，其後還客串過《女人香》、《心外幽情》、《情約今生》等電影，到年逾九旬才以女主角姿態演出《老嘢時速》。其實茱施潔比曾經憑《百萬獎金夢》獲奧斯卡最佳女配角提名；阿歷山大比恩（Alexander Payne）執導的《百》片，巧合地同樣以長者為主角，而且一樣因為一點點固執方會「完成任務」。茱施潔比扮演的Thelma要找出欺騙她的元兇，《百》片則講述布斯丹（Bruce Dern）收到一封信，以為自己中了百萬美元彩金，要從老家蒙大拿州往內布拉斯加州領取，無論茱施潔比飾演的太太或兒子David告訴他，該信只是騙人的廣告，他仍堅持出發。類似的角色和故事還有《藍色夜合花》大衛連治（David Lynch）執導的《路直路彎》，講述男主角年邁又身體欠佳，沒有駕駛執照且十分固執，為了探望多年未見並病重的兄長，於是駕駛老爺割草機，從愛荷華州穿州過省往威斯康星州。如果把上述3部以長者為主角的電影並列，《老嘢時速》無疑最輕鬆，茱施潔比的表現也最為可愛。

片中還有《情迷聲色時光》柏嘉保斯（Parker Posey）和《神盾局特工》奇勒格雷（Clark Gregg）飾演Thelma的女兒及女婿；至於扮演Daniel的費特海辛爾（Fred Hechinger）則演出過《白蓮會》。他的片中造型有點「廢青」，但即將上映的《狂獸獵人格力文》（Kraven the Hunter）和《帝國驕雄II》，費特均有份演出，而且跟《情繫海邊之城》魯卡斯赫積士（Lucas Hedges）及《怪奇物語》瑪雅漢基（Maya Hawke）是中學同學，都是值得留意的新一代演員。

上映日期：8月15日

相關字詞﹕費特海辛爾 佐斯麥高林 茱施潔比 開箱 老嘢時速

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