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娛樂

《珊迪大電影》冧莊稱霸Netflix收視 韓片《Cross：跨界任務》非英語電影榜登頂

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布8月5至11日的一周收視，動畫《珊迪大電影：拯救比奇堡》（Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie）蟬聯英語電影榜冠軍，並且是上周Netflix整體最多人收看的作品。韓片《Cross：跨界任務》上架短短3天即在非英語電影榜登頂；《好女孩的謀殺調查報告》及《名校風暴8》則分別在英語及非英語節目榜稱冠。

《珊迪大電影：拯救比奇堡》屬於「海綿寶寶」系列作品，講述比奇堡突然被邪惡又神秘的公司挖出海面，珊迪和海綿寶寶必須回到珊迪的家鄉得州，並與其家人一同從邪惡的執行長手中拯救比奇堡。《珊》片本月2日在Netflix首播，短短3天錄得1280萬觀看次數，上周更升至1340萬，不但蟬聯英語電影榜冠軍，更是Netflix上周最多人收看的節目。同樣是動畫的《快D啦牛牛》和《皇家特工：間諜密令》分佔亞季，不過前者未有在港區Netflix上架。

周星馳《功夫》位列第6

《12.12：首爾之春》黃政民伙拍《天空城堡》廉晶雅主演的韓國電影《Cross：跨界任務》本月9日在Netflix上架，講述黃政民是情報司令部前特工，任務失敗後重過平民生活，與任職警察的廉晶雅結婚後，更變成專職照顧妻子的「家庭主夫」，並對太太隱瞞自己的過去。上架3日錄得450萬觀看次數，高踞非英語電影榜冠軍，印尼《無邊之霧》及印度《紅顏禍夫2》分佔亞季。日前有報道指周星馳主演《食神》將首次在內地公映，他部分作品早前亦在Netflix上架，包括錄得180萬觀看次數的《功夫》，在非英語電影榜位列第6。

《好女孩的謀殺調查報告》講述寂靜的英國小鎮曾有17歲少女遇害，5年後一名學生下定決心揭發真相，揪出真兇，上周以840萬觀看次數，蟬聯英語節目榜冠軍。本月8日首播的《雨傘學院》第4季，亦是整個系列最終章，上架4天以些微差距屈居亞軍，估計下周排名將會攀升。紀錄片集《體操天后Simone Biles：再戰奧運》則排在季軍位置。非英語節目方面，西班牙劇《名校風暴》播到第8季，上周觀看次數跌至190萬，仍蟬聯收視冠軍；上架8星期的韓劇《她的日與夜》已播出結局，以150萬觀看次數位列亞軍；上周除了《她》劇，韓國真人騷《激讚網紅》及池珍熙主演的韓劇《浪漫這一家》分佔殿軍及第6位，日本動畫《一擊沖天》則位列第9。

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