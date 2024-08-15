操肌冇啖好食過程辛苦 黃宗澤張繼聰除衫有價 拒亂騷身材

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

黃宗澤與張繼聰為宣傳主演的《紮職3》一同受訪，前者表示之前因腳傷及頸部傷患，加上疫情停了多年沒有健身，拍攝時發覺自己太瘦，肌肉流失太多，導致跑步感吃力，最後決心叫張繼聰介紹健身教練給他，現在時間許可的話，一周操練5天，張繼聰大讚黃宗澤有恆心兼勤力。

市道不景 把握機會

黃宗澤與張繼聰均表示操肌為身體，由於過程很辛苦，笑言除衫有價，不會輕易暴露人前。張繼聰說：「之前拍部戲要騷肌，事前花了兩三個月時間操練，要吃得好清淡，一除完衫第二日即狂食，平時不喜歡吃甜品都照吃。」黃宗澤感同身受說：「以前我和阿聰拍無綫劇《幕後玩家》要騷肌，真的冇啖好食，切雞走皮，還要過水先可以吃。我以前拍廣告和拍戲騷肌前，桌上先放滿食物，一著衫就狂吃。」

說到戲中兩社團大佬鄭浩南（Mark哥）和陶大宇讚他們工作認真，有書卷氣，黃宗澤與張繼聰多謝前輩稱讚，表示現在電影市道不太好，有機會演出便要好好把握，做到最好，所以在拍攝現場，未埋位都不敢放鬆、嬉戲。

Mark哥負責赤膊騷肌

二人大讚Mark哥身形管理得很好，很弗又有型，張繼聰說：「我由細到大都覺得Mark哥是肌肉界代表，他代表了蛋白質，到現在身形仍然又靚又弗，心境又年輕，我們和他一起拍桑拿浴那幕戲，就交給他赤裸上身騷肌。今次是我第二次拍桑拿戲，感覺像打邊爐，浸逾個小時，愈拍愈迷幻和眼瞓，一點也不享受，浸一次幾年都不敢再浸。」

張繼聰透露跟黃宗澤、陳家樂被Mark哥用棍打背懲罰那場戲，自己被打得最狠，打到「啪啪聲」，可能是他有較多肌肉，被認可能承受較大力度，黃宗澤笑說：「我都想認可下你。」張繼聰表示只可以給Mark哥認可，還說陳家樂現在雖然要花時間照顧BB，也要努力操練，下次要獲得認可。

黃宗澤/服裝：MR PORTER

髮型：Kel @HH hair

化妝：Cyrus Lee

張繼聰/髮型：Matt Chau

化妝：PinkyKu

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