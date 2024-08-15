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娛樂

伙王嘉盈首演舞台劇 王智德衝破心理關口扮嫖客

Alton首演舞台劇做嫖客 否認餐廳蝕讓：生意不過不失

【明報專訊】舞台劇《一樓一會》10月假灣仔藝術中心公演，MIRROR成員王智德（Alton）任男主角，昨日聯同其他演員麥沛東、王嘉盈、潘紹聰和導演朱栢謙到深水埗出席記者會，大批Alton粉絲到場支持，為偶像造勢。Alton首演舞台劇，相信富經驗的幕後團隊可帶領他，以及倚賴拍檔麥沛東幫助，「我和麥沛東第二次合作，劇中我演嫖客，起初擔心影響在粉絲心中形象，後來覺得身為演員要衝破心理關口。雖然舞台劇題材有關靈異，只要抱着無意冒犯心態，加上媽咪給我護身符傍身，不會太驚」。女主角王嘉盈亦是首演舞台劇，扮演妓女的她參考多部以舞廳為題材的電影，透露曾住過廟街附近，比較熟悉該區風月場所的環境，有助演出。

泰式餐廳生意不過不失

Alton與MIRROR隊長楊樂文、ERROR成員何啟華投資的泰式餐廳，近月傳有地產經紀在網上登廣告放租搵人頂手，惹結業疑雲，Alton解釋因租約尚有兩個月期滿，正考慮續租還是搬到其他地方繼續經營，「我們不想浪費裝修，才網上招租，看有沒有人有興趣頂手。有考慮租地舖，但租金太貴」。提到有報道指是蝕讓，Alton說：「據我所知不是，生意亦不過不失，如果有人肯出50億來頂手，我會即刻答應，現在仍會繼續營運。」他表示要經其他股東同意，才能加入新股東，不由他話事。

麥沛東對Alton讚不絕口

潘紹聰去年演出舞台劇《死鬼老婆》反應好，今年再接再厲，盼《一樓一會》成續一樣好。他笑言想帶隊組團到風月場所實地考察，可以乘機報公數。麥沛東透露最近與Alton拍電視劇，預計8月底完成，對Alton讚不絕口，「與Alton相處了20多日，他單純、善良又勤力，可惜演出時有少少緊張，加上首次演舞台劇，我叫他要放鬆，盡情享受舞台」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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