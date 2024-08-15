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娛樂

嚴母朱茵爆11歲女兒多詭計 潘燦良享受老婆二人世界

反起跑線聯盟2｜朱茵自認嚴母 注重品德教育 潘燦良享受二人世界 收契仔女睇緣分

【明報專訊】朱茵與潘燦良合演ViuTV劇《反起跑線聯盟2》，他們認識30多年，是演藝學院的師兄妹，當年朱茵執導校園戲劇，曾邀潘燦良任主角，兩人首次在幕前合作。潘燦良說：「知道今輯找朱茵演出，已經想像會很好玩。」朱茵劇中化身教學嚴厲的小學老師，與上季演虎爸的潘燦良經常因意見不合，爆發唇槍舌劍爭論。

醒目小演員識穿扮惡

朱茵透露今次演反派，對她來說是新嘗試，「這個角色很有火花，我從未試過演氣場大，那麼得人驚的人物」。是否嚇怕所有小演員？她說：「初初開工盡量不跟小演員玩，希望他們保持對我有驚的感覺，後來騙不了，他們很醒目，知道我只是扮惡，真正的我不是這樣。」朱茵自言現實中是嚴母，着重品德教育，但未至於像劇中老師角色那麼狠勁，「學業分數其次，教人生觀和價值觀，怎樣執生，緊要過讀書。雖然已幫女兒安排了升學計劃，但要看她肯不肯接受，喜歡什麼，想給她自由，最重要大家開心」。

朱茵與黃貫中婚後誕下女兒黃鶯，朱茵透露11歲的黃鶯踏入青春期，變得牙尖嘴利，句句「頂到行」，在管教禮貌方面最勞氣，「她想做某件事，會千方百計推你入陷阱，我同爸爸（黃貫中）都要很動腦去處理她」。老公是神隊友還是豬隊友？朱茵說：「通常我想出應付辦法，他和應幫手，他就是神隊友，當我想不到，很多時他會變豬隊友，女兒是父親的前世情人，平時有囡囡潤他，個女一叫爸爸回來食飯，好過阿媽叫10句，所以好明白父親無辦法對個女不寬鬆。」

潘已過生育年紀

57歲潘燦良跟56歲太太蘇玉華膝下無兒女，省下很多湊仔煩惱，他認同大家庭有其幸福和完整度，「既然是我們的選擇，就好好享受二人世界，有時我們都會傾，以前是否應該生小朋友，不過想都無謂，仲後悔咩，都過去了」。是否因香港生仔壓力大，被嚇怕？他說：「不是，我們沒有很詳細傾要不要小朋友，很隨緣。」會不會收契仔契女？潘燦良謂：「看緣分，以前跟很多小朋友合作過，有些現在長大後仍跟我有聯絡，我們沒有上契，但關係好好。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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