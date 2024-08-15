13場紅館騷開鑼 妻偕兩女捧場 郭富城變髮曬畫功「歌舞字畫」合一

記者：柯美

攝影：劉永銳

郭富城（城城）首場紅館騷除妻女捧場，還有圈中好友張智霖與太太袁詠儀、蔡一智夫婦、溫碧霞一家三口、少爺占和樂易玲等。今次城城個唱採用三面台設計，有高度達天花板的巨型LED熒幕，打造180度巨型幕牆，令每個角落的觀眾都欣賞到他的演出，還有可開合的方塊凱旋門機關與升降台，配合燈光，營造千變萬化的視覺效果。

城城大玩「變髮」，戴上不同顏色及款式的假髮和造型演出，甫登場以一頭金色曲髮，身穿花花西裝從半空中降下，與舞蹈員勁歌熱舞唱出演唱會主題曲《EXIT》揭序幕。他跟觀眾打招呼：「終於回來殿堂級的紅館為大家表演，好掛住大家，演唱會原本叫ICONIC EXIT，同事話如果一個標誌性出口，擔心被誤會我要退休，我當然不會退休，我那麼喜歡舞台，沒那麼易退休。今次演唱會希望帶給大家開心，儼如開派對，聽到大家的掌聲和發自內心的笑聲。」他又揶揄一頭金曲髮，笑問大家看到會不會笑，想不想也電一個。

蒙眼跳舞勁「牙煙」

城城換上橙色冬菇頭假髮，在手臂綁上兩個大氣球，笑言不是要將自己升上上空，是配合歌曲《木偶襲地球》，唱時還扮木偶。之後熒幕出現AI鐵甲戰士城城，他穿閃燈盔甲裝化身未來戰士出場獻唱，又蒙着雙眼獨自在高台上跳唱《純真傳說》，觀眾都替他「牙煙」。

換上白色長袍配合另一個髮型的他邊唱邊在地上的巨型畫紙上，用不同顏色表演潑墨畫，「這8年轉變很多，經歷很多東西，不可以出街的日子，我漸漸愛上中國書法和西洋畫，因色彩和線條好靚，今（前）晚大膽跟大家分享另一種創作。疫情時做不到喜歡的創作，找到另一種創作，大家見到啦。剛剛大熒幕有的畫和圖案是我畫，睇落簡單，但充滿我的情感，記載我2024年8月13日在紅館和大家分享我的作品」。城城希望除在舞台上唱歌跳舞和演戲外，將來有機會分享他的書畫，將歌、舞、字、畫創作四合為一。

憑歌寄意送妻女

其後舞台變成「AK（Aaron Kwok）城堡」城城坐在半空的王座，與舞蹈員唱跳《國王的新歌》和《神經》等歌曲，從半斜台滑落地面，炒熱全場氣氛，觀眾歡呼拍掌。城城說：「大家的掌聲和歡呼聲令我好感動，這刻我可以對住大家不停喊，但我不會，這些叫情緒管理，我會將所有動力和感情放在作品中，我的作品有血有淚有感情，這就是我，我有時不識表達，有時好直得罪人都不知，不要緊，歌迷支持我就得，什麽都不重要，當然除了我家人太太和兩個女，8年前我還未結婚，當時仍是小伙子，現在已不同，成熟和沉穩了，是丈夫和爸爸，會繼續學習和為大家表演。」然後唱出《敬啟者之愛是全奉獻》，憑歌寄意表達對家人的愛。

對假髮感無所適從

城城透露今次演唱會宗旨想帶給大家開心，又想度些什麼引大家笑，最後覺得不需要，即興就會笑，然後取笑頭上超貼及有幾條頭髮遮掩眼睛的烏黑假髮，「呢啲髮型令我無所適從，我裏面嘅髮型係點，或者完騷先睇到，其實呢個髮型好辛苦，好似窗簾咁，乜都睇唔到，等我撥咗啲窗簾先」。引得全場大笑。

城城感謝歌迷30年來的支持，親手寫了共30張「您」字書法，表示每張字畫代表1年，30張代表30年，除自己欣賞，還留待老了沒法再表演時重看，多謝每名觀眾的支持，他才能在舞台行到30年那麼久，之後唱出他為歌迷創作的新歌《您》，唱時忍不住哽咽眼濕濕。安歌時，城城以真髮示人，與數十名舞蹈員跳唱《想見便遇見》，全場觀眾high爆站起來，一齊做人浪，氣氛熱鬧。

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