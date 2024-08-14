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娛樂

【開箱】《追浪少女》 黛絲烈尼變身女飛魚 奧運奪金兼渡英倫海峽

【明報專訊】巴黎奧運曲終人散，女飛魚何詩蓓再次為港爭光，連奪兩枚自由泳銅牌，雖然未能奪金，但全力以赴，不覺留下遺憾。相比之下，100年前美國女泳手楚迪艾德力（Gertrude "Trudy" Ederle）在同一巴奧舞台，贏得一金兩銅，過程更加熱血，因她肩負不止個人及國家榮辱，更代表女性運動員挑戰保守過時的社會制度，她的奮鬥血淚史最近被改編拍成傳記片《追浪少女》（Young Woman and the Sea），精彩程度比今屆奧運閉幕禮有過之而無不及。

自學泳術 加入泳會

《壯志凌雲：獨行俠》謝利畢咸瑪（Jerry Bruckheimer）監製、《星球大戰：天行者崛起》黛絲烈尼（Daisy Ridley）主演的《追浪少女》，7月19日在影視串流平台Disney+上架，大獲好評，「爛番茄」網站綜合106篇影評文章，得出89%高分，觀眾好感度97%。故事講述生於1905年的楚迪（黛絲烈尼飾）在紐約一個德國移民家庭中成長，得到姊姊梅格、母親葛楚和女教練艾比的支持，抵抗父權社會壓迫，於奧運泳隊逆流而上，最終完成從法國橫渡33公里海峽抵達英國的壯舉。

故事由1914年說起，罹患麻疹的楚迪被迫卧病在牀，透過窗戶看到港口客船火燭，其後得悉大部分遇難者都是女性，原因簡單但悲哀：因為她們不會游泳。病癒的楚迪在母親和姊姊支持下，不單自學泳術，並懶理父親反對，姊妹倆一起加入「地下」女子游泳會，為日後參加奧運和橫渡英倫海峽埋下伏線。

真人真事改編

1926年7月，當時只有20歲的楚迪在美國奧委會贊助下，由法國灰鼻峽出發，準備游往英國，初段進度理想，卻因奧委會指派男教練心胸狹窄，竟然中途落藥，令她失去意識，挑戰失敗告終，但她豈肯認輸？稍事休息之後，在當地認識的泳手協助下，決定捲土重來，同年8月26日再度下水，終以14小時39分鐘完成橫渡英倫海峽壯舉，比起男泳手保持紀錄還要快上兩小時。

《追浪少女》改編自美國作家Glenn Stout在2009年發行的傳記，講述楚迪艾德力傳奇一生，電影內容大致忠於原著，但有兩大明顯改動，一是她參加1924年巴黎奧運，代表美國贏得一金二銅合共3面獎牌，成績驕人，然而新片為了突顯當年性別歧視問題嚴重，楚迪最終空手而回，受盡父親和國民冷待；另一改動是兩次橫渡英倫海峽的時間距離，現實相隔一年，戲中只差一個月，藉以強化她的毅力和勇氣。

代表美國出戰巴奧

片中刻劃時代女性的悲哀，例如楚迪姊姊梅格遵從父親安排，被迫下嫁肉販之子；楚迪首次代表美國出戰巴黎奧運，卻因郵輪甲板只准男性運動員使用，她跟一眾女泳手只能躲在鍋爐旁邊不見天日的房間，在沒有練習機會的情况下出賽，結果鎩羽而歸。正如片中梅格含淚向楚迪說：「男人不需要我們當英雄，只要我們一事無成。」

去年9月在影視串流平台Netflix上架的傳記片《泳不放棄》，同樣講述女泳手戴安娜奈德（Diana Nyad）排除萬難，從古巴游到美國佛羅里達州的熱血故事，分別在於她以64歲高齡刷新世界紀錄，相比《追浪少女》楚迪的如日中天，戴安娜的大器晚成更難能可貴。遺憾的是66歲金球影后安納貝寧（Annette Bening）未能憑《泳》片贏得入行首個奧斯卡獎牌，更遑論演技一般的黛絲烈尼。

相關字詞﹕安納貝寧 泳不放棄 何詩蓓 黛絲烈尼 追浪少女 開箱

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