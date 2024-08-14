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娛樂

《痛愛完成式》導演兼男主角犯衆憎 碧琪麗芙莉擬續集自導自演

【明報專訊】美國剛過去的周末電影票房，由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和太太碧琪麗芙莉（Blake Lively）分別主演的《死侍與狼人》和《痛愛完成式》（It Ends With Us）包辦首兩位，後者開畫3日累收5000萬美元，高於預期之外，兩人更繼《虎膽龍威2》布斯韋利士（Bruce Willis）和《人鬼情未了》狄美摩亞（Demi Moore）後，成為34年來首對明星夫婦的作品能勇奪票房冠亞軍；不過美媒報道指碧琪和同片演員均不滿導演兼男主角積斯汀巴東尼（Justin Baldoni），未宣布開拍的續集有可能換人，並由碧琪演而優則導。

《痛愛完成式》改編自柯琳胡佛（Colleen Hoover）的同名小說《以我們告終》（It Ends With Us），曾高踞《紐約時報》暢銷書榜3年；故事講述莉莉克服童年創傷，隻身到波士頓實現開花店的夢想，偶然邂逅高富帥神經外科醫生萊奧，兩人極速熱戀。不過萊奧性格的缺陷逐漸浮現，勾起莉莉的痛苦回憶。此時莉莉重遇青梅竹馬的初戀情人阿特拉斯，令她與萊奧之間關係更岌岌可危。

《以我們告終》有大批讀者，所以《痛愛完成式》備受期待，「死侍嫂」碧琪麗芙莉、《處女情緣》積斯汀巴東尼及《1923》班頓施佳納（Brandon Sklenar），片中分別飾演莉莉、萊奧和阿特拉斯，積斯汀更身兼監製、導演及男主角3職。據《人物》雜誌報道，積斯汀與片中演員難以磨合，部分不願具名的參演者表示，積斯汀身為導演，在片場營造了艱難的環境給台前幕後，跟原著作者柯琳胡佛也意見分歧。積斯汀片中與碧琪的對手戲最多，前者表現獨斷，有關家暴的描述，亦不願接納碧琪的意見。柯琳胡佛所寫的《以我們告終》還有續集《從我們開始》（It Starts with Us），講述莉莉和阿特拉斯能否有情人終成眷屬，以及後者更多背景故事，所以《痛愛完成式》票房大賣，正好可開拍續集。《人物》雜誌報道指碧琪有意演而優則導，為《痛》片續集操刀，並希望向柯琳胡佛取得小說拍成電影的版權。

建議碧琪麗芙莉接手執導

其實《痛愛完成式》宣傳期間，積斯汀巴東尼已顯得跟劇組不和；據《紐約郵報》報道，《痛》片本月6日在紐約舉行首映禮，積斯汀只跟太太Emily合照，其他演員與他亦毫無交流；女主角碧琪麗芙莉避免與他碰面，當積斯汀在芝加哥出席首映禮，碧琪則飛到倫敦宣傳。不過積斯汀受訪時稱，不會讓電影拍檔感到沒有支援，又表示不會執導《痛》片續集，並建議碧琪接手導演一職。

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