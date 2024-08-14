邵初願為藝術犧牲剃光頭 呂慧儀開心「蟹籽」泳賽奪冠

讚港姐佳麗進步神速

邵初與江美儀早前帶領候選港姐①陳紫佟、⑩吳芷靖及⑬程姜月赴新加坡拍外景，她讚3名師妹在短時間內進步神速。她是過來人，明白學習過程中的辛苦和壓力，大家忍不住一齊喊。邵初稱江美儀像「嚴媽」用心教導佳麗，她則以朋友身分相處和溝通。問到為何沒穿泳裝出鏡？她說：「留給師妹發揮好了。」

呂慧儀透露兒子「蟹籽」熱愛游泳，每星期練水5天，並在分齡賽中奪冠，「最開心見到兒子肚腩細了，我叫他再減多些，他說無需要，有肚腩游水都贏同學。（會否栽培兒子成為游泳選手？）他喜歡游水會繼續讓他游」。見她體型圓潤不少，她承認肥了10磅，笑言因劇情需要。早前陳法拉返港相約飯敘，她讚法拉身形美好，兒子好靚仔。湯盈盈透露跟兩女兒剛從加拿大返港，在當地逗留個半月探親及幫媽媽搬屋，笑言老公錢嘉樂沒同行，在港也不愁寂寞，要照顧19隻雀仔。她爆老公很掛念她們，每天傳「當年今日」的舊照片給她看，但無暇回覆，只給心心。

記者：柯美