導演元奎染新冠離世兩年 享年72歲 成龍爆死訊 一手提攜楊紫瓊李連杰

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元奎淡出演藝圈多年，據稱早年移居加拿大，久未在港露面。成龍前晚在微博上載慶祝元家班成立65周年大合照，發文表示「元班人馬」是他們慶祝元家班成立65周年定的主題。

田啟文︰基於家人意願未有公開

成龍表示他們從六七歲進入于占元師父的香港中國戲劇學院，一起唱念做打，一起辛苦練功，一起捱師父的揍，也一起學了很多今後可以安身立命的真本事。後來陸續進入電影行業，師兄弟、師姐妹慢慢闖出屬於自己一片天地。他懷念離世故人時寫道：「這次聚會，我們一起緬懷已經離開的師父、師母，于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹，也彼此囑咐一定要珍惜身體，迎接下一次的相聚。祝福元家班，永遠的元班人馬！」成龍爆出元奎已離世的噩耗。其後田啟文亦證實死訊，表示元奎兩年前因新冠病毒離世，基於家人意願未有公開。

周顯揚︰為電影歷史寫下重要一頁

不少認識元奎的圈中人都在社交平台發文懷念，導演周顯揚上載與元奎合照，寫道：「敬愛的旦導演（元奎），永遠懷念您。元奎導演，是將香港動作電影技術帶到荷李活的其中一名主要推手。為世界電影歷史寫下了重要的一頁。 」他提到執導電影《黃飛鴻之英雄有夢》，元奎擔任武術指導，「電影開拍前， 動作設計籌備了半年，大家天天一起度招、試拍、吹水，還有日日和您鬥食指天椒炒蛋！真的很懷念，是畢生難忘的好時光」。

製作人錢小蕙寫道：「去年小海（孟海）走了，原來他是隨着旦導離開的。就仿似那時他倆總會一起回公司開會、一起看景、一起開工、一起飲茶，然後各自回家休息幾粒鐘，又再起來開工的日子。直到某日，大家就不明不白地各散西東，然後到如今。懷念您，元奎導演，也懷念那時我們天不怕地不怕的傻勁。走好。」

錢嘉樂：從美國引進安全措施

錢嘉樂接受《明報》訪問，他聽到元奎離世消息感不捨：「我相信跟元奎導演一起從小訓練長大及闖影圈的大哥們更加不捨得。我當年加入洪家班認識他，最記得他從美國拍西片回來，引進好多拍動作片的安全措施，其中有卸力膠，令拍跳車、跳樓動作戲時不用『硬食』，還有事前排練好動作的安排，不用在現場才度招，慳回很多時間。又會錄下影片給我們看，知道拍攝的感覺，對香港動作電影作出好大貢獻。」

師承于占元 七小福一員

元奎本名殷元奎，1950年出生，人稱旦哥。他跟成龍、洪金寶、元彪等是中國戲劇學院學生，拜京劇大師于占元為師，是七小福成員之一。入行初期擔任龍虎武師，曾參演不少動作電影，及後晉身武術指導。1982年獲吳思遠邀請執導《龍之忍者》，獲第2屆電影金像獎最佳動作指導提名。元奎之後執導多部動作片，包括《皇家師姐》、《皇家女將》等，擅長指導女演員激烈武打而著名。1990年與劉鎮偉合導周星馳主演喜劇《賭聖》，是當年票房賣座冠軍，元奎成為炙手可熱動作喜劇導演。其後再與劉鎮偉合作《賭霸》、《九一神鵰俠侶》、《九二神鵰之癡心情長劍》、《方世玉》、《方世玉續集》等。元奎亦經常在其導演及擔任武術指導的影片中客串，以喜劇形象出現，如《賭聖》演賣魚盛，《屍家重地》的石sir等。

憑《方世玉》奪金像金馬最佳動作指導

元奎一手提攜多名動作演員，包括楊紫瓊和李連杰。楊紫瓊曾說元奎對武打動作要求嚴格，同時要具備姿勢與美感，亦知道演員有沒有能力做某些動作，不會勉強。元奎是李連杰的御用動作導演，1992年與李連杰合組製作公司，合作過《方世玉》、《中南海保鑣》、《給爸爸的信》等電影。元奎憑《方世玉》獲第13屆香港電影金像獎及第30屆金馬獎最佳動作指導，1995年再憑《霹靂火》獲第32屆金馬獎最佳動作指導。1998年元奎應李連杰之邀到荷李活為《轟天炮4》設計動作場面受到讚賞，其後擔任多部西片，包括《猛龍特警》及《最後一強》等動作指導，2002年執導《換命快遞》。元奎早年把工作重心移回華語影圈，先後負責《赤壁》、《新少林寺》等動作設計。