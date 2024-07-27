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娛樂

【娛樂場】EOS成員廖樂兒單飛出新歌 MV碌爆人情卡

【明報專訊】最近香港女團受注目度大增，競爭比前激烈。杜汶澤公司旗下的女團EOS去年出道，成員包括Hazelle（梁穎怡）、Lokyi（廖樂兒）和Summer（雷善晴）。今年初，21歲Summer離港到澳洲升學修讀建築系，3人雖說絕不解散，Summer又答應調配時間與其他成員限定合體，但另外兩成員也要變陣，爭取機會在演藝路上謀發展。

Lokyi率先單飛推出新歌《On My Way》，歌名除書面上解「我在路上」意思外，亦代表很堅決走上自己選擇的道路，歌詞寄語人生應該接受失敗，偶爾輸了也不緊要，按自己步伐，終有一天步向終點。

AI造型最特別

Lokyi特意找來4個曾學跳舞的好朋友為新歌MV擔任dancers，「雖然係朋友，但有求於人，人哋唔一定幫你。好多謝佢哋同我一齊諗隻舞點排，希望第時可以有多啲live嘅演出，等多啲人睇到我哋嘅付出」。

MV有4個造型，包括Y2K、AI（人工智能）、暗黑及街頭造型，Lokyi說：「4個造型都好靚，如果要講最特別，就係AI造型，自己冇試過著啲咁貼身嘅衫，加上導演希望我可以做到木無表情得嚟又有眼神嘅表情，有幾次都忍唔住笑。」

Ernest揸高卡車險被撞

Lokyi今次亦拍膊頭邀請「試當真」的男子組合N9成員Ernest客串，對方為今次MV跳了一段舞，Lokyi說：「衷心感謝佢，冇諗過佢會一口答應，亦冇諗過佢仲跳埋舞，希望日後同佢有多啲合作機會。」

MV其中一幕，Lokyi與Ernest在片場揸高卡車，由於她毫無方向感，差點撞到Ernest，他說：「多謝導演同Lokyi搵我拍呢個MV，拍完之後我覺得Lokyi揸車一定要考牌，好彩我閃得快，冇撞親佢。」

Lokyi希望大家聽完新歌，面對生活可以豁然開朗變得正面，「就算受到挑戰同打擊，都要盡力做同埋唔好驚輸，因為遊戲有既定結局，人生有無限選擇，所以老土啲講，命運握在自己手上。都期待之後有多啲自己或EOS嘅作品帶畀大家」。

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