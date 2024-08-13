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娛樂

開騷冇除衫「找數」 劉威煌歐遊報答太太支持

【明報專訊】劉威煌一連兩場假麥花臣場館舉行《REunite Concert》，前晚圓滿結束，「中一二生」古淖文、黃劍文和羅啟豪等到場支持。劉威煌除獻唱自己歌和多首別人的歌，還邀請了黃洛妍合唱，又與顏米羔、譚輝智、甘永傑、梁浩賢、梁思傑、王嘉明、潘文龍組成男團「輕鬆啲」合唱一連串英文歌。「輕鬆啲」登場台下觀眾即陷入瘋狂，紛紛走到台邊要求握手，劉威煌不肯應女粉絲要求除衫騷肌。

劉威煌於encore環節走到台下與觀眾近距離接觸，趁機與古淖文和黃劍文合唱幾句，演唱會尾聲除感謝觀眾由《超級巨聲》到《中年好聲音2》一直支持，又公開感謝太太為助他實現夢想，差點壓力爆煲，最後以《普通人》為演唱會作結。

自嘲身形不及古淖文

劉威煌騷後受訪，直認開演唱會機會不大，每次都當最後一次開騷。問如何報答太太？他說：「太太話想去歐洲旅行，雖然我嫌貴，但今次畀佢話事。」他表示已在電話群組邀請了《超級巨聲》和《中年好聲音》好友來睇騷，很多沒空或沒有回覆。問龍婷是否要休息，所以不來？他說：「要休息就休息啦，唔係樣樣嘢都控制到。」

對於有女粉絲投訴他不肯除衫騷肌「找數」，劉威煌解釋雖已操肌兩個月有成果，但看古淖文在演唱會騷野男身形，覺得相比下，自己身形有如小朋友，「係咪要回水先？如果除衫，我怕被人笑，不過會keep住操肌，想影輯爆肌相，當回饋自己，我覺得操肌易過再開騷」。

記者：林祖傑

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