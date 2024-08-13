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娛樂

《食神》相隔28年內地首上映 王晶揭周星馳《少林足球》不平等條約

【明報專訊】周星馳、莫文蔚、谷德昭和薛家燕主演的《食神》1996年香港上映，當年票房逾4000萬。相隔28年，昨日公布《食神》將於8月31日首度登內地大銀幕，據稱播出修復版本，有雙語版供選擇，不過宣傳片則是普通話版。另外，王晶在其YouTube節目《王晶笑看江湖》大談《少林足球》未能在內地上映原因，斥周星馳有風駛盡𢃇，要投資方簽不平等條約，又道出對方何時變成「片場暴君」。

娛樂組

《食神》相隔28年在內地首度上映引熱話，很多人已在串流平台看過此片，豆瓣評分達8.2。今次上映被視為經典再現，觀眾可到戲院一起集體回憶，不過也有人質疑能否吸引「00後」入戲院看懷舊電影。周星馳的社交網未見發文宣傳《食神》在內地上映。

王晶的YouTube頻道節目《王晶笑看江湖》，之前兩集以周星馳為主題，第三集近日上架續談對方，提到2001年周星馳的《少林足球》至今未能在內地上映原因。他說周星馳當年憑《少林足球》獲香港電影金像獎最佳男主角和最佳導演，香港票房逾6000萬，在世界各地上映也有好反應，但沒有在內地上映，全因為「少林」兩個字。

《國產凌凌漆》多名演員被消失

王晶自稱早睇通透周星馳這個人，透露對方當年拍《唐伯虎點秋香》時仍「就住就住」，到《國產凌凌漆》時開始有點不理人，令有些演員不開心，大爆當年有很多人參演，最後被消失，因此《國產凌凌漆》片長只有70多分鐘，比一般電影時間短，片尾出字幕時間特別長。王晶說︰「真正能夠睇到佢（周星馳）開始『片場暴君』呢個朵出咗嚟，就係由《少林足球》開始。」他稱周星馳當年花了很多時間找《少林足球》投資者，寰宇的林小明因為很想出品一部周星馳電影，因此願意接受周提出的不平等條約，最後落得不開心下場。

爆趙雪英衝上台爭領獎原因

王晶認同《少林足球》拍得非常好，好認真、好突破，但後來知道周星馳跟投資方的合約是絕對不公平，所有版權都歸周所有，甚至《少林足球》4個字都是他的，出品人沒有位置。他稱正因為這原因，周星馳憑《少林足球》獲香港電影金像獎最佳電影時，當時仍是林小明太太的趙雪英衝上台爭領獎，還說了句「公道自在人心」。王晶說︰「因為佢（周星馳）有一樣嘢好唔顧投資方，就係堅持一定要叫《少林足球》。」王晶表示內地嵩山少林寺擁有「少林」兩字的商業登記及註冊，任何人未經嵩山少林寺同意，不能以「少林」兩字作商業用途。

周拒《少林足球》改名失內地市場

周星馳未有向嵩山少林寺申請，事後拒絕改名為《功夫足球》，令《少林足球》不能在內地上映。王晶認同《少林足球》名字比《功夫足球》好，但對比整齣戲不能在內地上映，令投資方少了數以億計收入，周星馳拒絕改名對投資方不公平，「對投資方嘅不公平有幾大呢？令投資方無端端唔見咗好多錢，本來可以賺好多錢，結果差唔多變蝕咁滯。套戲喺其他地方全部大賣，喺內地只能夠以一種盜版嘅形式畀大家睇到，套戲到𠵱家都係冇通過」。

王晶稱周星馳的心態是有風駛盡𢃇，「我諗佢係覺得你應承咗我㗎嘛，我話事吖嘛，我話事就係咁，冇應承咪唔好做囉。佢嘅心態就係咁樣，你蝕本關我咩事，我攞咗我嗰份錢吖嘛，你嘅失收或者損失與我無關，你簽咗畀我係咁嘅，我可以話事，佢有風駛盡𢃇」。

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