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娛樂

洪永城睇拐帶片變緊張爸爸 區永權自爆細仔曾走失

【明報專訊】洪永城、區永權、胡美貽和伍韻婷前晚宣傳主持的無綫新節目《瞬間直擊半小時》，透露邀請不同專家，就世界各地的震撼短片，分析當中蘊藏的資訊和知識。洪永城表示當爸爸後，多留意有關小朋友安全片，社交平台因而自動彈出很多相關片段推介，他大呻：「現在手機裏全部都是關於小朋友內容，已經失去了自我。」他看過拐帶小孩影片後，心驚膽怯，「帶個女出街會望到實，家傭帶個女外出，我會不停打電話、傳短訊追蹤，可能家傭就快會投訴『阿sir好煩』，有時太太都勸我放鬆一點」。

細女血管痣情况穩定

細女Beryl右眼袋長出血管痣，洪永城稱女兒狀况已穩定，醫生稱血管痣通常會自動消退，他和太太都已安心，早前帶大女Amber到泰國短途旅行，回來時喜見細女Beryl增磅，「她肥了一公斤，身形好脹，成個小活佛咁。現在她4個幾月大，已識得扶着東西站起來，不敢想像將來帶兩女一齊去旅行那種『喜悅』，今次去泰國帶一個已經好難頂，帶兩個不知點算」。

區永權籲給鄭中基空間

區永權對洪永城苦况有共鳴，稱照顧小孩會遇到各種突發情况，每次出街都延誤，令他不敢約朋友，也要提高家居安全和育兒意識，「家裏所有起角的家俬，要用防撞膠包住。有次帶兩子去主題樂園玩，他們著孖仔裝走來走去，沒為意細仔走失了，幸好有遊客發現細仔，帶他去找職員幫忙，我們才尋回細仔，自此就不讓他們著孖仔裝」。

鄭中基自揭患抑鬱症，靠飲酒逃避現實，下月完成高雄演唱會後，太太余思敏陪同赴美接受戒酒療程。身為余思敏舊同事的區永權說：「畀些空間他們啦，始終是別人的家事，唔知頭、唔知路無謂亂講，我做爸爸後比較忙，很少出去聚會。」

胡美貽笑兩男主持僵硬

胡美貽與伍韻婷負責拍外景重演驚險事，前者透露會示範如何可安全走過石澗，避免遭急流冲走喪命。伍韻婷要上頂樓摘下沙包，模擬站在地面接住從高處墮下的人所承受的力度。問到點解洪永城和區永權坐廠錄影，比女主持更舒服？胡美貽笑說：「相信因為我們看起來比較活潑，兩男主持睇起來比較僵硬。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕瞬間直擊半小時 洪永城 區永權

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