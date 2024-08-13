洪永城睇拐帶片變緊張爸爸 區永權自爆細仔曾走失

細女血管痣情况穩定

細女Beryl右眼袋長出血管痣，洪永城稱女兒狀况已穩定，醫生稱血管痣通常會自動消退，他和太太都已安心，早前帶大女Amber到泰國短途旅行，回來時喜見細女Beryl增磅，「她肥了一公斤，身形好脹，成個小活佛咁。現在她4個幾月大，已識得扶着東西站起來，不敢想像將來帶兩女一齊去旅行那種『喜悅』，今次去泰國帶一個已經好難頂，帶兩個不知點算」。

區永權籲給鄭中基空間

區永權對洪永城苦况有共鳴，稱照顧小孩會遇到各種突發情况，每次出街都延誤，令他不敢約朋友，也要提高家居安全和育兒意識，「家裏所有起角的家俬，要用防撞膠包住。有次帶兩子去主題樂園玩，他們著孖仔裝走來走去，沒為意細仔走失了，幸好有遊客發現細仔，帶他去找職員幫忙，我們才尋回細仔，自此就不讓他們著孖仔裝」。

鄭中基自揭患抑鬱症，靠飲酒逃避現實，下月完成高雄演唱會後，太太余思敏陪同赴美接受戒酒療程。身為余思敏舊同事的區永權說：「畀些空間他們啦，始終是別人的家事，唔知頭、唔知路無謂亂講，我做爸爸後比較忙，很少出去聚會。」

胡美貽笑兩男主持僵硬

胡美貽與伍韻婷負責拍外景重演驚險事，前者透露會示範如何可安全走過石澗，避免遭急流冲走喪命。伍韻婷要上頂樓摘下沙包，模擬站在地面接住從高處墮下的人所承受的力度。問到點解洪永城和區永權坐廠錄影，比女主持更舒服？胡美貽笑說：「相信因為我們看起來比較活潑，兩男主持睇起來比較僵硬。」

記者：鍾一虹