目標做多產天后 李幸倪否認秘婚 冇生仔壓力

36歲Gin Lee透露新歌以成長為主題，來自她由10幾歲開始對於人生的觀察和體會，身邊人、家人和自己成長的領悟，理解到活到老學到老的意義，「可能幾歲的時候，見到廿幾歲的哥哥姐姐，會覺得他們就是大人，什麼都識，將來我要好似他們這麼叻，有自由、有承擔、有自己的事業同結婚，但不知不覺到了這個年紀，才發覺自己什麼都唔識，要再畀心機去學習和成長。到了卅幾歲仍然會有個感覺好似新牌仔咁，原來還有很多嘢學，見到父母70歲了，他們仍然在學習成長，原來去到不同階段，都會有一些新的東西要去學」。

男友未曾求婚

Gin Lee與圈外男友拍拖多年，表示每次拍拖也是一個成長，從中可了解自己多一點，「現階段仍在學習中，學習相處，覺得了解自己和對方的過程需要很多時間，真的要了解自己才識得去愛別人，幾時會晉級，真的不知道，學習做人老婆就要結了婚才有機會學」。她否認已到外國秘婚，將來或會考慮，承認見過雙方家長，強調暫時未有結婚計劃，男友亦未向她求婚，「如果到時真係出呢招，夠誠意咪OK囉。不過這幾年真的不會諗，過多幾年先，想專注事業，驚分不到身。沒有話一定要生，所以沒有這個壓力，不用追時間，也不用雪卵，好隨緣，沒有話一定要有小朋友，對方亦沒有這方面壓力」。Gin Lee認為如果拍拖拍得耐要分手也是整定，若經得起考驗，怎樣都會在一起，十分看得開。她表示今年目標推出5首歌，勢成多產天后，明年還會舉行出道15周年演唱會，現階段九成時間都放在工作。

記者：林祖傑

場地提供：No.5 Studio