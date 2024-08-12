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娛樂

【開箱】《默殺》高收13億人民幣 不代表內地懸疑罪案片成熟

【明報專訊】張鈞甯、王傳君、吳鎮宇主演的《默殺》，由來自馬來西亞的《誤殺》柯汶利執導，上周四在港開畫，截至昨天，該片在內地上映40日，依然穩守票房榜第8位，累收逾13.3億人民幣，在大陸市場而言，可說是今年暑假的票房黑馬。《默殺》其實是柯汶利重拍自己的同名舊作，去年曾在香港夏日國際電影節放映兩場，演員完全不同，但故事大致一樣。現在港上映版本，成績一般，所謂懸疑，兇手不難猜測，但動機才是鋪陳整個故事的重點；然而人設過於臉譜化，沒完沒了的暴力除了官能刺激，不覺有其他探討。也許內地電影市場欠缺懸疑罪案片種，才會受觀衆青睞。最特別是同類型電影中，故事背景幾乎都發生在虛構城市，又是什麽原因？

大馬導演先拍台版

《默殺》講述初中女生惠君（徐嬌飾）長期受校園欺凌，從高處墮亡，禍延不能說話的好友小彤（王聖迪飾）亦受欺凌；此時施暴者逐一殞命，當校工的小彤母親李涵（張鈞甯飾）及林在福（王傳君飾）似乎知情，警官戴國棟（吳鎮宇飾）接手調查，逐漸揭露案中有案。

柯汶利執導及編劇的原版《默殺》，演員班底全部來自台灣，包括《誰是被害者2》尹馨、《人選之人-造浪者》黃健瑋等，庹宗華、吳慷仁、謝盈萱亦有份客串，早已拍竣，網上現以《默殺2022》把兩者區分，這舊版除了香港夏日國際電影節之外，亦曾在台北、上海及釜山的電影節放映。因主角黃健瑋捲入＃MeToo風波，該片正式上映無期。據內地傳媒報道，該片今年2月獲准在內地開鏡，大陸資金，重新拍攝，除了張鈞甯和吳鎮宇之外，大多是內地演員擔綱。《默殺》營造氣氛方面不錯，但不合情理的地方也不少，女性受虐更看得人最不忍，片中不止惠君和小彤受欺凌，李涵也一樣是家暴受害者。最無法理解的，是為何她救了受虐的女兒，埋屍及掩飾殺人，又反過來一直向小彤施虐？似乎為了扭橋，任由角色前後矛盾。警官戴國棟對兒子動粗，同樣不符人設，跟偷窺狂和房東等角色，全部都是功能多於人性，和施虐者的臉譜化作用相同，僅為挑起觀衆情緒。

偏好重拍 虛構地方背景

《默殺》是柯汶利的原創故事，但角色劇情薄弱，而且跟近年不少內地爆紅懸疑罪案片一樣，雖然在檳城取景，卻虛構成太平洋某島。編劇為何不能以真實城市為背景？難道虛構就可天馬行空，「恩准」犯駁，罔顧情理？最令人稱奇的是片中中文大多以繁體呈現。其實不少內地懸疑罪案片都是改編重拍，卻同樣堅持虛構地方背景。隨便舉例，柯汶利前作《誤殺》，改編自印度片《誤殺瞞天記》，虛擬國家賽國，收13.3億人民幣。文詠珊有份主演去年大賣的《消失的她》，改編俄羅斯片《為單身漢設下的陷阱》，大收35.24億人民幣，也是虛構東南亞某國。同樣去年上映的《拯救嫌疑人》，張藝謀女兒張末執導，惠英紅有份演出，翻拍金允珍主演的韓片《七日綁票令》，又是以東南亞某國為故事背景；未知是否因印度多年前已翻拍成《限時辯護》（Jazbaa），累收5.7億人民幣，遠遜《消失的她》，也不及《誤殺》票房成績。張鈞甯、尹正、許光漢和惠英紅主演的《瞞天過海》，去年底在內地上映，改編自2017年西班牙片《死無對證》，故事又是發生在東南亞某國，可能印度、意大利和韓國先後重拍，加上西班牙原著在大陸上映過，結果只收1.66億人民幣，成績未如理想。

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