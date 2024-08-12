名牌水晶頸鏈贈維也納粉絲 Taylor Swift演唱會紀錄片電視免費看

【明報專訊】奧地利當局本月7日表示，搗破一宗企圖襲擊美國樂壇天后Taylor Swift在維也納舉行演唱會會場的陰謀，拘捕3名青少年，其中一人效忠極端組織「伊斯蘭國」（ISIS），計劃用刀和炸彈發動自殺式襲擊。演唱會主辦方以安全為由，宣布取消Taylor原定本月8至10日在維也納的3場演唱會。雖然未能睇騷，但不少遠道而來的Swifties（粉絲暱稱）上周四（8日）在維也納市中心聚集，交換友誼手鏈之餘，又高歌Taylor名曲；據報道當地有教堂播放Taylor歌曲，開放給粉絲入內細聽，亦有當地博物館免費招待樂迷。