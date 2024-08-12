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娛樂

名牌水晶頸鏈贈維也納粉絲 Taylor Swift演唱會紀錄片電視免費看

【明報專訊】奧地利當局本月7日表示，搗破一宗企圖襲擊美國樂壇天后Taylor Swift在維也納舉行演唱會會場的陰謀，拘捕3名青少年，其中一人效忠極端組織「伊斯蘭國」（ISIS），計劃用刀和炸彈發動自殺式襲擊。演唱會主辦方以安全為由，宣布取消Taylor原定本月8至10日在維也納的3場演唱會。雖然未能睇騷，但不少遠道而來的Swifties（粉絲暱稱）上周四（8日）在維也納市中心聚集，交換友誼手鏈之餘，又高歌Taylor名曲；據報道當地有教堂播放Taylor歌曲，開放給粉絲入內細聽，亦有當地博物館免費招待樂迷。

據英國傳媒報道，Taylor Swift把《The Eras Tour》洛杉磯站的演出製作成紀錄片，去年10月中在戲院放映，其後於影視串流平台Disney+上架；為了補償未能在維也納欣賞Taylor演出的樂迷，迪士尼與當地電視台合作，上周六（10日）免費播放《The Eras Tour》。另一方面，水晶名牌施華洛世奇（Swarovski）亦特製頸鏈，手持Taylor維也納演唱會門票的粉絲，可換領一條。從社交媒體上傳的片段所見，數以百計樂迷上周四在施華洛世奇專門店外排隊領取禮物，該頸鏈由灰色皮繩串起大型水晶石。不過一天後維也納旅遊局表示由於需求甚殷，店內暫時斷貨。

相關字詞﹕施華洛世奇 美國樂壇天后Taylor Swift

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