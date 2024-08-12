明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

湯告魯斯閉幕演出前撐美女足奪金 李棟旭珉豪見證韓國女乒摘銅

【明報專訊】巴黎奧運閉幕禮香港時間今日凌晨3時在法蘭西體育場舉行，美媒指2028年洛杉磯奧運的交接儀式上，美國女歌手H.E.R.負責唱國歌，搖滾樂隊Red Hot Chili Peppers、饒舌歌手Snoop Dogg及樂壇天后Billie Eilish擔任表演嘉賓，早前盛傳《職業特工隊》62歲湯告魯斯（Tom Cruise）亦會「從天而降」，把奧運旗幟交到洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）手上，雖然官方拒絕證實消息真偽，但他一直留守巴黎，前日入場見證美國女足擊敗巴西奪金的歷史時刻，興奮得手舞足蹈。

早前在歐洲拍攝新片《職業特工隊：死亡清算下集》（Mission: Impossible-Dead Reckoning Part Two）的湯告魯斯，由巴奧開幕禮已經捧場，又跟《職》片導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）一起為美國游泳和女子體操隊打氣。前日在美國女足金牌戰上，架上墨鏡、穿著白色短袖上衣襯灰褲的湯告魯斯再度現身，在觀眾席手舞足蹈聲援美國球員，直至擊敗巴西，美國第五度奪金，他更興奮得振臂高呼，肉緊之情表露無遺。同日美國名嘴占美科倫（Jimmy Fallon）亦為男籃決賽打氣，見證「夢幻隊」力挫法國達成五連霸紀錄。

女足比賽結束後，不少影迷上前要求合照或索取簽名，湯告魯斯一一答應，盡顯親民本色。美媒預計他會逗留至閉幕禮演出，有傳他從直升機游繩降落法蘭西體育場，然後電視畫面會播出早前預錄片段，講述他帶着奧運旗幟登機返回洛杉磯，之後再跳傘降落荷李活標誌，最後把奧運旗交到洛杉磯市長巴斯手上。

無論是國際奧委會（IOC）抑或閉幕禮製作單位，均拒絕證實湯告魯斯演出傳聞，不過美國女歌手H.E.R.及Billie Eilish、搖滾樂隊Red Hot Chili Peppers、饒舌歌手Snoop Dogg，以及法國電音組合Air、《迷失東京》女導演蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）丈夫Thomas Mars擔任主音的搖滾樂隊Phoenix，則已落實在閉幕禮表演，以歌聲見證巴黎和洛杉磯奧運的交接時刻。

內地和美國獎牌數目鬥得難分難解，韓國今屆亦有不少進帳，去年獲IOC選為「奧運之友」的《鬼怪》男星李棟旭與SHINee成員珉豪，前日入場為韓國女乒隊打氣，二人手持國旗，不斷吶喊助威，直至韓方擊敗德國，獲得銅牌。事後珉豪透過社交媒體上載二人自拍照並留言：「神奇！神奇！神奇！」他倆在觀眾席上落力打氣的畫面，被傳媒拍下直播，不少韓國觀眾最初都半信半疑，紛紛透過社交媒體提問「他們真的是李棟旭和珉豪嗎？」亦有網民留言感謝二人為韓國選手應援。

櫻井翔成最不受歡迎奧運主持

另一方面，日本電視台分別派出男團嵐成員櫻井翔和KAT-TUN的龜梨和也，以巴奧主播身分現場採訪，這對同門師兄弟日前巧合在場館相遇，互相問好，這一幕剛好被網民拍下，成為網絡熱話。另外，日本雜誌《Flash》早前訪問500名讀者，投票選出「最不受歡迎奧運主持」，結果櫻井翔獨攬144票當選，大幅拋離前運動員松岡修造（85票）及女主播中川安奈（84票），有人批評櫻井翔表現不夠專業，欠缺主見，只會說出一些無傷大雅的旁白，感覺乏味。

相關字詞﹕櫻井翔 珉豪 李棟旭 湯告魯斯

上 / 下一篇新聞