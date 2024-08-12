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娛樂

【娛樂場】仙俠劇《四海重明》 張凌赫笑景甜可愛喊包

【明報專訊】《命轉皇后》（原名《寧安如夢》）內地當紅男星張凌赫人氣勁，主演劇集接連推出，繼《度華年》後再有新作，與景甜主演愛奇藝古裝仙俠劇《四海重明》，是改編自衣帶雪的小說《我有三個龍傲天竹馬》，劇情甜虐交錯，亦是景甜出道以來首度挑戰仙俠劇。

捲入仙界陰謀

《四海重明》描繪一段超越種族與身分界限的愛情故事，南顏（景甜飾）為了醫好媽媽的心疾，成天製毒煉藥，眾人因此對她避而遠之，在陰差陽錯之下，她救了隱瞞身分的帝君嵇煬（張凌赫飾）；嵇煬還被南顏的媽媽種下締結姻緣的「靈犀印」，因此能夠聽到南顏內心的聲音，自此嵇煬與南顏有了密不可分的緣分，未料兩人齊捲入仙界的陰謀中。

策略與智謀碰撞

南顏與嵇煬從初識的誤解與衝突，到後來的深情相守，他們的愛情歷程充滿挑戰與考驗，卻彰顯了愛情偉大與無私，挑戰了世俗禁忌，展現真愛無界限的力量。嵇煬經歷無數磨難與考驗後，以一種截然不同的姿態黑化歸來，成魔後是黃泉獄主，他的轉變不僅是外貌冷酷與力量感的增強，更是內心情感世界的深刻蛻變。張凌赫再次展現「純愛戰神」的魅力，從2022年《蒼蘭訣》深情堅韌的「長珩仙君」，到《四海重明》中為愛不顧一切的嵇煬，跨越時空的癡情與執著，劇中一句「以我殘存之命，換你一世長安」的深情告白，以及兩人含淚對視場面，喚起觀衆對「長珩仙君」的回憶。

南顏在修行路上逐步解鎖神奇能力，嵇煬展現驚世法力，交織成一幅幅絢麗多彩的畫卷。同時打鬥場面的設計，每場戰鬥不僅是體力的較量，更是策略與智謀的碰撞。景甜首度挑戰仙俠劇，表示沒想到劇情如此虐心，拍攝後期幾乎每天在哭，「南顏後期的情感起伏很大，甚至不得不手刃自己的摯愛」。她認為吊威也拍打戲不算什麼，最難是情感有好多掙扎與痛苦，拍完特別累。張凌赫開心終於有機會嘗試演黑化成魔的角色，可以化魔妝，讓觀眾看見他不同以往的演技。景甜讚張凌赫可塑性很高，入魔後渾身散發出邪魅氣質，相當到位，給觀眾驚喜。

談到見面的第一印象，景甜說：「除覺得他又高又帥及情緒穩定外，還發現他是對表演極其認真的演員，我們對視時，他的眼神給我心碎感覺。」張凌赫稱以前看景甜的戲，以為她是較成熟的姐姐，但相處後發現，她就跟小姑娘一樣，是很可愛的女孩子。張凌赫笑指景甜差不多每天都哭，工作人員還給她起了個「血手哭包」綽號。

回味劇中定情戲

劇中兩人朝夕相處，逐漸累積情感，說到對彼此心動的契機，景甜說：「有一場南顏表演布袋戲給嵇煬看的戲，最後一句台詞是『你喜歡我嗎？』當時嵇煬沒說話，但讓南顏有了一瞬間愛情的進發。」張凌赫認同那一刻心裏其實揪了一下，後來才發現自己是真的喜歡上南顏，算是一場定情戲。

相關字詞﹕景甜 張凌赫 四海重明

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