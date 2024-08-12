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娛樂

麗英被分手 情緒跌谷底 夜闌人靜落街跑步療情傷

【明報專訊】「小薯茄」成員麗英最近推出新歌《解咒說明書》，內容講述自己曾在一段感情關係上，被另一半嫌棄常著T恤牛仔褲，導至分手收場，令她明白當對方不再愛自己時，會有很多理由，她說︰「有朋友稱遭男友嫌棄不夠高、不夠上進等，就算你美若天仙又如何。希望這首歌可以安慰到被伴侶嫌棄的人。」

面對失戀，麗英表示情緒會跌落谷底，對自己失去信心兼自我懷疑，「我拍過三次拖，對上的一次最深刻。（如何療情傷？）很多時都將自己困在房內，夜闌人靜會落街跑步，亦有搵朋友傾訴。家人當然擔心，我由拍拖到分手都有跟家人分享，這段時間先知道人間有愛，原來最惜我的人都在身邊，平時寡言的哥哥，會買零食𧨾我，好感動」。

喜歡林家謙Ian靚仔有才華

麗英目前感情空白。問到再拍拖會否謹慎選擇？她覺得被嫌棄的經歷反而救了自己，讓她學識要愛自己，自己的價值不是由別人去定，笑稱將來要找個同喜歡著T恤牛仔褲的男友。擇偶條件會否改變？她表示依然喜歡有才華又靚仔的男生，像林家謙與MIRROR成員陳卓賢（Ian），自己作曲、填詞及編曲，是她學習對象。與前度是否再見亦是朋友？她說︰「恩恩怨怨都不再追究，將所有對他的感覺已完全放下，不再執著。」

開心赴日拍MV 年內再出新歌

麗英承認現在做獨立歌手出歌很困難，感謝公司花6位數字讓她赴日本拍攝MV，雖然在當地只逗留3日，要走多個景點拍攝很匆忙，但都是值得和開心。至於下一首歌，她表示會在今年內推出，內容先賣關子，又稱今年不會舉行個人演唱會，儲多些歌才考慮。

記者︰柯美

場地︰火土燒肉

相關字詞﹕解咒說明書 小薯茄 麗英

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