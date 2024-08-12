麗英被分手 情緒跌谷底 夜闌人靜落街跑步療情傷

面對失戀，麗英表示情緒會跌落谷底，對自己失去信心兼自我懷疑，「我拍過三次拖，對上的一次最深刻。（如何療情傷？）很多時都將自己困在房內，夜闌人靜會落街跑步，亦有搵朋友傾訴。家人當然擔心，我由拍拖到分手都有跟家人分享，這段時間先知道人間有愛，原來最惜我的人都在身邊，平時寡言的哥哥，會買零食𧨾我，好感動」。

喜歡林家謙Ian靚仔有才華

麗英目前感情空白。問到再拍拖會否謹慎選擇？她覺得被嫌棄的經歷反而救了自己，讓她學識要愛自己，自己的價值不是由別人去定，笑稱將來要找個同喜歡著T恤牛仔褲的男友。擇偶條件會否改變？她表示依然喜歡有才華又靚仔的男生，像林家謙與MIRROR成員陳卓賢（Ian），自己作曲、填詞及編曲，是她學習對象。與前度是否再見亦是朋友？她說︰「恩恩怨怨都不再追究，將所有對他的感覺已完全放下，不再執著。」

開心赴日拍MV 年內再出新歌

麗英承認現在做獨立歌手出歌很困難，感謝公司花6位數字讓她赴日本拍攝MV，雖然在當地只逗留3日，要走多個景點拍攝很匆忙，但都是值得和開心。至於下一首歌，她表示會在今年內推出，內容先賣關子，又稱今年不會舉行個人演唱會，儲多些歌才考慮。

記者︰柯美

場地︰火土燒肉