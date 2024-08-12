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娛樂

出道39年愈戰愈勇 草蜢：將表演推上高峰 李幸倪計劃辦陸運會與粉絲慶生

草蜢明年出道40周年 揚言保持最弗狀態 將表演推上高峰
李幸倪37歲生日辦陸運會與歌迷慶祝 考慮加入霹靂舞項目

【明報專訊】無綫慈善籌款節目《星光熠熠耀保良》前晚於會展舉行，李幸倪（Gin Lee）打頭陣演出，還有草蜢、鄭融、周柏豪、方皓玟、曾比特及甄濟如聯同《中年好聲音》及《聲夢傳奇》多名歌手參與，陳慧嫻壓軸登場獻唱4首歌，氣氛熱鬧。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

Gin Lee作曲兼監製的新歌《新牌仔》推出兩周反應不錯，前晚首度現場演繹，心情特別緊張，自評尚有進步空間。她想多參與創作，但自認懶散，「我會在開心與不開心的極端心情下才有靈感，又會趁平日喬裝搭長途巴士，讓我感覺平靜，是很好減壓和取得靈感的方法」。

搭長途巴士取靈感作歌

本月26日是Gin Lee的37歲生日，到時跟200歌迷齊慶祝，「趁近期奧運熱潮，計劃搞陸運會主題，會跳舞、踩單車、打籃球及擲項比賽，每項運動我都想參與，個人強項是跳舞，考慮加入霹靂舞比賽」。她的父母到時從馬來西亞來港，順道跟家人慶祝。

草蜢透露下周到佛山展開內地巡唱首站，他們說：「明年出道40周年，會繼續努力保持最佳狀態，將表演推上高峰」。之前軟硬天師在《拉闊音樂會》提議草蜢申請入健力士成為「最長壽殿堂級組合」。他們盼有心人幫助達成夢想，「好開心得到香港粉絲認同，還有很多來自世界各地的粉絲，希望可以繼續將音樂延續下去。有朋友已講明，如果我們開騷，會包4至5行門票支持，所以必做到最好回饋粉絲」。蔡一智明年「登6」可以領取樂悠咭，他笑稱草蜢由10幾歲唱到現在仍然堅挺，就是想讓同年紀的朋友知道，只要多做運動，身體便沒有問題。

鍾柔美拍劇順利快靚正

鍾柔美（Yumi）近期忙拍無綫新劇《卧底嬌娃》，因過程順利，她用快靚正形容，又感謝劇中演員邵美琪、關禮傑、陳瀅及羅毓儀的照顧。Yumi表示最驚是拍喊戲，又驚講錯對白連累大家NG，反而已有心理準備減少休息時間。

詹天文（Windy）覺得拍劇有助唱歌投入感情，所以都想一試，又覺得任節目主持能訓練口才及腦轉數，恨拍旅遊或飲食節目，不擔心食太多變肥。她考入廣州星海音樂學院，已開始執行李。Yumi打算跟Windy食飯餞行，但兩人各有工作難夾時間，唯有順其自然。

甄濟如預告出首支廣東歌

甄子丹女兒甄濟如（Jasmine）首次演出大型籌款騷，獻唱歌曲《tbh》，獲媽咪、弟弟及一眾長輩拉隊支持，父親甄子丹有工作未能撐場。她表示並不緊張，亦沒有壓力，因常在家人面前練習，已習慣了，自評演出有9分，尚有進步空間，又透露下月推出首支廣東歌。

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相關字詞﹕甄濟如（Jasmine） 鍾柔美（Yumi） 草蜢 李幸倪（Gin Lee) 星光熠熠耀保良

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