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娛樂

吳君如夜店慶生玩到癲 鄧麗欣甜笑談男友

吳君如驚訝鄭中基有情緒病 稱致電未獲接聽 非常擔心

【明報專訊】吳君如、鄧麗欣（Stephy）、張天賦（MC）等昨日出席電影《我談的那場戀愛》宣傳活動，分享拍攝點滴。日前59歲生日的君如再收到蛋糕，由MC帶領全場唱生日歌。君如表示非常感動，生日願望是電影票房大賣，又指該片參加了幾個影展贏得口碑。她透露生日去了夜店狂歡，「跳舞一個半小時，朋友和女兒陳是知都不夠我跳，後來搵老公陳可辛陪我跳，他很尷尬。我好耐無跳舞，難得可以去放電，玩到癲」。

Stephy七夕上載生活照，疑是男友角度拍攝，她甜笑叫大家自行幻想，講得太白就不好玩，「只是想分享生活，因很久沒更新社交平台。（男友充當御用攝影師？）男仔影相會有壓力，所以不用講技術，影相最緊要有愛，照片鬆郁矇都幾有感覺」。

MC提高警覺免受騙

MC現場玩遊戲時晒識女仔招數，拋出一句「我們都幾啱傾吖」。被問到現實中可有因「啱傾」受騙？他說：「與人溝通、交流音樂，我會投其所好加快混熟，但我很少受騙，因為我和身邊人都收過電騙，伎倆太差好快被我拆穿，而且拍完這部電影，了解詐騙集團的運作，會提高警覺。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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