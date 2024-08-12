吳君如夜店慶生玩到癲 鄧麗欣甜笑談男友

Stephy七夕上載生活照，疑是男友角度拍攝，她甜笑叫大家自行幻想，講得太白就不好玩，「只是想分享生活，因很久沒更新社交平台。（男友充當御用攝影師？）男仔影相會有壓力，所以不用講技術，影相最緊要有愛，照片鬆郁矇都幾有感覺」。

MC提高警覺免受騙

MC現場玩遊戲時晒識女仔招數，拋出一句「我們都幾啱傾吖」。被問到現實中可有因「啱傾」受騙？他說：「與人溝通、交流音樂，我會投其所好加快混熟，但我很少受騙，因為我和身邊人都收過電騙，伎倆太差好快被我拆穿，而且拍完這部電影，了解詐騙集團的運作，會提高警覺。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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