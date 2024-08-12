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娛樂

香港見面會學講廣東話潮語 金秀賢被粉絲感動爆喊

【明報專訊】金秀賢前晚在亞博舉行《EYES ON YOU》香港站見面會，亦是他相隔10年再辦亞洲巡迴見面會尾站，全晚獻唱6首歌，更特別安排樂隊伴奏。

金秀賢表示上次見面會後休息了一個月，所以唱歌有點緊張手震及腳震，重臨香港令他想起拍攝電影《盜賊門》的時候，他說：「都10年前，𠵱家老咗好多，當時來港還可以很悠閒搭巴士到尖沙嘴玩，行商場可以由頭行到尾，有機會希望可以再遊尖沙嘴。」

金秀賢在「龍頭里照相館」環節分享模仿滑雪部隊的照片，笑言滑雪技巧是pat pat用力，還搞笑叫粉絲「pat pat加油」。

「見到好多熟悉面孔」

金秀賢又分享拍攝韓劇《淚之女王》點滴，笑言做過MBTI （十六種性格分析），結果屬於ESTJ（總經理人格），所以本身不喜歡污糟，整理乾淨才覺得舒服，亦透露正在炎熱天氣下拍新劇。他又即場學習講廣東話潮語「世一」及「好正」，知道意思後不停講，十分搞笑。

之後金秀賢換上白色西裝與觀眾玩遊戲，還做出特別動作與台下粉絲大合照，場內播出香港粉絲送給他的短片，片中更大合唱張學友的《愛是永恆》，令他感動得落淚，他說：「好多謝你們為我準備這段片，雖然我沒辦法記住你們每一位，但每次活動都見到好多熟悉的面孔，所以好開心，你們真係好犀利，你們是世一！」encore環節，他特別走到台下接收粉絲禮物，獻唱最後一首歌為活動作結。

記者：林祖傑

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