致電不接聽 吳君如表擔心 鄭中基澳門開騷無提經理人風波

娛樂組

前晚澳門演唱會是鄭中基暫休前倒數第二個工作，9月28及29日高雄舉行兩場演唱會後，會到美國戒酒。他前晚的演出一如以往落力，未見任何異樣，獻唱《絕口不提！愛你》、《許願樹》、《猛龍特警隊》及《My Only One》等歌曲，他對觀眾說︰「想你哋知道，無論點樣都好，因為有你哋嘅支持，我先可以喺度唱歌，多謝你哋！我想問有無人唔係聽我啲歌識我，而係睇戲識我㗎？」台下有粉絲大叫「有」。

壓軸不唱慘情歌

安歌時，鄭中基跟全場歌迷合唱《無賴》，他說︰「我想再次喺度多謝大家今日嚟支持我！我嘅歌迷都知道我好多歌都好慘，有朋友同我講『你將最勁最Grand嘅歌擺係最尾，但嗰啲歌都好慘』。我唔想大家慘住離場，所以今晚最後一首歌唔賣慘，我唱《My Only One》﹗」他在舞台上揮手向觀眾致謝，落台前說：「希望可以再次快啲同大家見面，同大家唱歌！」台下觀眾大叫他的名字並歡呼支持。演唱會結束後，鄭中基與工作人員在後台合照。機動娛樂旗下陳昭煊（超酸）在社交平台公開照片，相中鄭中基豎起手指公及做出搞笑表情。

日前見面 察覺不到有情緒問題

吳君如昨日出席活動被問及鄭中基時，表示早前知道消息感愕然，因10日前為電影宣傳上鄭中基的機動娛樂受訪，當日見對方仍很開心，所以出新聞後令她很擔心，「有試過致電給他，他沒接聽，我就更擔心，認識他多年，真的察覺不到他有情緒問題。（可有留意他有酗酒習慣？）有見過他飲啤酒，但沒見他『劈酒』，他說有幾年不知自己拍戲做什麼，所以戒了酒一段時間。（有傳他與經理人何慶湘出現問題？）不知這些公司內部問題，我只擔心他健康，其他都是小問題。我聯絡過《闔家辣》演鄭中基兒子的Edan（呂爵安），他說鄭中基有回覆情况OK，我又見鄭中基澳門騷片段狀態幾好，希望他身體無事」。同場鄧麗欣曾為鄭中基演唱會任嘉賓，稱有留意對方的報道，「希望他無事，聽到他這樣說（戒酒），即是正視到個問題，然後去解決，我相信他的智慧解決到的」。

余思敏無發文撐老公

鄭中基在音樂會上未有提及經理人風波，連日來外界對他跟經理人的關係有很多揣測；陳志雲日前在網台節目表示聽聞鄭中基太太余思敏與何慶湘曾有拗撬。至於鄭中基的長文中，亦只提及自己的問題，沒再提經理人，事件仍是一個謎。

鄭中基太太余思敏也成為網民的目標，由於爆出「經理人風波」前，她曾在社交網限時動態發文，似暗示有事情即將發生。連日來有網民在她的社交平台留言問究竟，亦有負評責怪她。余思敏沒回應網民，過往鄭中基演唱會她定捧場，但前晚鄭中基在澳門開騷，她沒有發文支持老公。