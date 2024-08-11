【開箱】《飢餓教室》 以斷食之名 探討親子與信仰發人深省

「意識飲食」走火入魔

《飢餓教室》講述Novak小姐到精英學校擔任營養學教師，提倡新派「意識飲食」，教導學生用信念減少進食；聲稱食量歸零，不單可瘦身，還能保護生態、培養正念、終結萬惡資本主義，幾名學生在諾華老師帶領下，深信愈食愈墮落，愈餓愈快樂，情况卻逐漸失控。

片中兩男兩女學生最後對Novak言聽計從，走向最極端，離開家庭，成為斷食歸零堂一員；若Novak真的如邪教領袖，校長或家長就毫無責任？其實透過Novak傳遞的信息與學生的渴求，早已埋下「邪」教種子。Novak以斷食及冥想給學生勾勒出能自主與改變世界的圖像，本來共七名學生跟隨Novak，為什麽最後剩下四人？最初靠信念減少進食，各學生初嘗成功滋味，受到Novak讚賞，即使有人表示曾偷吃，Novak也會鼓勵與關懷。當去到斷食（或絕食），其中兩名學生率先「跳船」，認為有違常理，餘下五人則繼續。

學生家長各有問題

五名留下來的學生各有問題，編劇的鋪排也順理成章；其中Fred愛跳舞，Ragna參與跳彈牀運動，都需要控制體重；Novak宣揚的「意識飲食」理念，講求自主與意志，也幫助瘦身。Fred留校寄宿，父母遠在加納，只能靠視像溝通，加上患有糖尿病，感覺孤單，令他更依賴Novak。Ragna為了不被好友Elsa睇少，一度強忍飢餓；她的父親最早贊成Novak到校執教，到女兒走向極端才知道為時已晚，並把Fred與Novak私下看歌劇為趕後者出校的因由，反令學生更堅定追隨Novak左右。

Elsa家境最富裕，也最受父母寵愛，學習「意識飲食」後，從自主選擇中得到自由與獨立的感覺，開始反抗父親的干預，甚至逢吃必吐；片中她顯得最為極端，為顯示意志力多強，吞下嘔吐物的一幕，相信觀衆最看不下去。然而Elsa母親對女兒寬容，也是少數願意了解甚至實行「意識飲食」的家長，才會在最後一幕，當四名學生失蹤後，Elsa母親表示他們或者應該斷食，可能因此「找到」子女的世界。Ben家有單親媽媽，經常預備美味菜式給他，本最不服從Novak的指令，但他需要獎學金，也需要朋輩認同，最後加入，並成為堅實支持者。四人為了實踐及鞏固Novak提倡的信念，捨棄家庭，過去的價值觀，甚至肉身。患有糖尿病的Fred自覺不需要再打胰島素，險些喪命，也在所不惜。五人中Helen跟家人的關係較親密，聖誕假期到了瑞士滑雪，因而沒跟他們一起出走。

《飢餓教室》像寓言故事，發人深省，利用鮮明色彩建構異常乾淨的畫面，與嘲諷教育和環保空有形式、忽略現實與人性的劇情，形成強烈對比。片中Novak與學生（或信徒）都想證明選擇正確，能自主自由，以為可改變世界，反畫地為牢，在共生的同溫層裏看不清現實環境，變本加厲拒絕改變。

上映日期：8月8日