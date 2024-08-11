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娛樂

迪士尼D23大曬冷 《白雪公主》預告曝光 《玩轉腦朋友》外傳劇明年播

【明報專訊】去年受到美國編劇及演員公會雙罷工影響而停辦的迪士尼D23粉絲大會，前日在加州復辦，吸引1.2萬名粉絲捧場，《玩轉腦朋友》導演兼彼思創意總監彼德托達（Pete Docter）宣布明年推出此片的外傳動畫劇集《Dream Productions》，會上亦播出賣座動畫《魔海奇緣2》、《魔雪奇緣3》、《反斗奇兵5》，以及真人演出電影《白雪公主》的最新預告片，《神奇女俠》姬兒加杜（Gal Gadot）扮演反派邪惡王后造型更首度曝光。

今屆D23由迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）揭開序幕，旗下品牌包括彼思動畫、Marvel超級英雄片及《星球大戰》影視系列均有新作面世，現場除了播放最新預告片外，一眾導演及主角亦輪流登場，現場氣氛熱鬧得媲美大型嘉年華。當中以迪士尼及彼思動畫陣容最鼎盛，截稿前《玩轉腦朋友2》全球票房累收15.6億美元（約121.6億港元），早已超越同公司的《超人特工隊2》成為史上最賣座動畫，彼思創意總監彼德托達上台致謝：「感激大家支持，如果你們喜歡《玩轉腦朋友2》，我將帶來好消息。」說的是把戲中場景「發夢製作公司」改編成動畫劇集《Dream Productions》，預計明年在影視串流平台Disney+上架。故事發生在《玩轉腦朋友》第1和2集之間，講述女主角韋莉每晚入睡後，大腦內的發夢製作公司隨即開工，就似荷李活一樣運作，提供源源不絕的精彩夢境。

《反斗奇兵5》陸續登場

其他賣座動畫系列包括《反斗奇兵5》（Toy Story 5）、《超人特工隊3》（The Incredibles 3）、《魔雪奇緣3》（Frozen III）、《優獸大都會2》（Zootopia 2）及《魔海奇緣2》（Moana 2）等亦陸續登場，負責為後者配音的《黑亞當》「大隻佬」狄維莊遜（Dwayne Johnson）介紹新片時，不忘向現場分別6及8歲的女兒打招呼，盡顯慈父本色。

除了動畫外，迪士尼電影如《獅子王：木法沙》（Mufasa: The Lion King）、《電子世界爭霸戰》第三集《Tron: Ares》等亦有預告播放；然而傳媒焦點落在《蜘蛛俠：驚世現新》馬克韋伯（Marc Webb）執導的《白雪公主》（Snow White）身上，新片請來《西城故事》麗素施嘉（Rachel Zegler）與《神奇女俠》姬兒加杜（Gal Gadot）分別扮演白雪公主和邪惡王后，原定今年3月上映，受罷工影響，延至明年3月21日開畫，白雪公主劇照早已曝光，姬兒加杜的反派造型壓軸亮相，網民大讚比公主更美艷動人。另外，《衰鬼媽咪》相隔21年再拍續集《Freakier Friday》，戲中飾演母女的珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）和蓮茜露漢（Lindsay Lohan）亦有站台。

其後輪到Marvel電影總裁奇雲費格（Kevin Feige）上台介紹新作，《夜魔俠》劇集第2季《Daredevil: Born Again》主角查理葛斯（Charlie Cox）出場，宣布《制裁者》尊賓尼多（Jon Bernthal）加盟，贏得台下熱烈喝彩；前年在《黑豹2：瓦干達萬歲》首次登場的「鋼鐵心」（Ironheart），終於拍成獨立劇集，導演賴恩古拉（Ryan Coogler）率領女主角多明妮科恩（Dominique Thorne）亮相，同樣大受粉絲歡迎。

夏里遜福紅色變形俠醫正面曝光

上月底在聖地牙哥動漫展率先揭開神秘面紗的《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）及《神奇4俠》（The Fantastic Four），前日亦來D23湊熱鬧，前者會上播出預告片，雖然內容跟之前版本大同小異，但新增了夏里遜福（Harrison Ford）變身紅色變形俠醫的正面鏡頭；曾跟夏里遜福合演《魔域奇兵》的關繼威，同日宣布為《優獸大都會2》配音。「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）缺席，不忘拍片感謝影迷支持《死侍與狼人》，特別鳴謝奇雲費格的包容，「你才是Marvel的耶穌」。

《骨幹兵團》公開預告片

迪士尼旗下《星球大戰》系列也亮相，《鐵甲奇俠》導演莊法維奧（Jon Favreau）透露《曼達洛人》首部外傳電影《曼達洛人與古古》（The Mandalorian & Grogu）數星期前開鏡，暫時未有劇照可供分享，但仍展示戲中白兵及裝甲運輸步行機的花絮片段。至於《星戰》其他外傳劇如《安多》（Andor）第二季及《骨幹兵團》（Skeleton Crew）則有預告片可看，後者請來《怪獸與鄧不利多的秘密》祖狄羅（Jude Law）擔綱，造型首度曝光，感覺陰沉卻擁有原力，令人對這名絕地武士的身世感到好奇。

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