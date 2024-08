【娛樂場】《少年電影夢》 傾聽故事人物心情絮語

兩大主題 10個單元

關於《微妙關係》和《微微語》兩大主題計劃,《微妙關係》2020年6月開始籌備,由籽識慈善基金自資拍攝,王仲傑策劃及提供意念,李漢峰監製,連同12名年輕編劇及導演創作6部微電影,包括《三餸一湯》、《約定森林》、《獅子的眼淚》、《友達以上、戀人未滿》、《兩茫茫》、《屍人廣告社》,透過母子、兄妹、朋友、情侶、師徒及伙伴關係的故事引發思考,並鼓勵人們積極面對關係中的問題,改善人與人之間的關係。

《微微語》由社企「陸續出版 Under Production」策劃,有關單位提供項目培訓及支援,明愛青少年及社區服務是合作伙伴,聯同超過160名熱愛電影的青少年合力製作。《微微語》以5輯微電影合集而成,分別為《You Are My Hero》、《可以把太陽留給我嗎?》、《寂寞時我們都一樣》、《不求人》及《扭轉田坤》,5個故事風格獨樹一幟,以微微細語牽引觀眾關注精神健康,傾聽故事中各人物的心情絮語。

《扭轉田坤》廖駿雄遺作

《少年電影夢》播出上述主題其中10個單元,故事集不同題材,有奇情、搞笑、溫情、愛情、暗黑等,參與藝人有梁仲恆、黃梓樂、鍾雪瑩等,還有今年5月病逝的廖駿雄,參與的單元《扭轉田坤》是其遺作,這單元安排頭炮播映,故事中田麥飛(許晉邦飾)因上一代留下的債務,長年混迹街頭東躲西藏,被債主威逼利誘下,要脅助其騙取張坤(廖駿雄飾)的遺產;在安老院中,田麥飛遇上張坤,兩人在鬥智鬥力中互相得到慰藉;一個垂死老人,喚醒了騙子皮囊下的真心,探討生活壓力、孤獨老人的精神健康。

《You Are My Hero》由童星黃梓樂主演,單親爸爸與患有自閉症的兒子在困難中互相扶持,從中得到和解,集單親家庭、自閉症及照顧者壓力的問題,讓人反思。鍾雪瑩與許月湘主演《友達以上,戀人未滿》,是朋友與情人之間的曖昧,互相你追我逐重拾青春回憶。其他故事分別圍繞不同的精神健康題目,《不求人》透過喪禮道出家庭矛盾、生離死別;《可以把太陽留給我嗎?》講中學生在成績壓力下,經歷幻覺、抑鬱症的折磨。

《少年電影夢》 HOY TV

8月12日起(逢周一至五)晚上10時30分