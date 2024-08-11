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娛樂

【娛樂場】《少年電影夢》 傾聽故事人物心情絮語

【明報專訊】HOY TV 播映《少年電影夢》是微電影合集，收錄《微妙關係》和《微微語》製作計劃的10個單元。這兩個計劃由超過350名年輕人參與製作，以微電影做切入點，凝聚及提升弱勢青年的精神健康及福祉，讓他們提升技能並接觸電影工作機會。HOY TV為這班年輕人提供平台向大眾展示作品，有助推動香港電影業發展，同時讓人關注情緒及精神健康的重要。

兩大主題 10個單元

關於《微妙關係》和《微微語》兩大主題計劃，《微妙關係》2020年6月開始籌備，由籽識慈善基金自資拍攝，王仲傑策劃及提供意念，李漢峰監製，連同12名年輕編劇及導演創作6部微電影，包括《三餸一湯》、《約定森林》、《獅子的眼淚》、《友達以上、戀人未滿》、《兩茫茫》、《屍人廣告社》，透過母子、兄妹、朋友、情侶、師徒及伙伴關係的故事引發思考，並鼓勵人們積極面對關係中的問題，改善人與人之間的關係。

《微微語》由社企「陸續出版 Under Production」策劃，有關單位提供項目培訓及支援，明愛青少年及社區服務是合作伙伴，聯同超過160名熱愛電影的青少年合力製作。《微微語》以5輯微電影合集而成，分別為《You Are My Hero》、《可以把太陽留給我嗎？》、《寂寞時我們都一樣》、《不求人》及《扭轉田坤》，5個故事風格獨樹一幟，以微微細語牽引觀眾關注精神健康，傾聽故事中各人物的心情絮語。

《扭轉田坤》廖駿雄遺作

《少年電影夢》播出上述主題其中10個單元，故事集不同題材，有奇情、搞笑、溫情、愛情、暗黑等，參與藝人有梁仲恆、黃梓樂、鍾雪瑩等，還有今年5月病逝的廖駿雄，參與的單元《扭轉田坤》是其遺作，這單元安排頭炮播映，故事中田麥飛（許晉邦飾）因上一代留下的債務，長年混迹街頭東躲西藏，被債主威逼利誘下，要脅助其騙取張坤（廖駿雄飾）的遺產；在安老院中，田麥飛遇上張坤，兩人在鬥智鬥力中互相得到慰藉；一個垂死老人，喚醒了騙子皮囊下的真心，探討生活壓力、孤獨老人的精神健康。

《You Are My Hero》由童星黃梓樂主演，單親爸爸與患有自閉症的兒子在困難中互相扶持，從中得到和解，集單親家庭、自閉症及照顧者壓力的問題，讓人反思。鍾雪瑩與許月湘主演《友達以上，戀人未滿》，是朋友與情人之間的曖昧，互相你追我逐重拾青春回憶。其他故事分別圍繞不同的精神健康題目，《不求人》透過喪禮道出家庭矛盾、生離死別；《可以把太陽留給我嗎？》講中學生在成績壓力下，經歷幻覺、抑鬱症的折磨。

《少年電影夢》 HOY TV

8月12日起（逢周一至五）晚上10時30分

相關字詞﹕微微語 微妙關係 廖駿雄 少年電影夢

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