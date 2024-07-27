韓女團ITZY襲港 曬廣東話冧爆粉絲

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

ITZY四成員同穿銀色外套配黑色短裙，大騷纖腰長腿，甫上台即引來全場粉絲尖叫，她們以廣東話自我介紹，「我哋係ITZY！」又向粉絲揮手、派心心及飛吻。

與粉絲合唱《Not Shy》

隨後由司儀發問問題，被問到相隔一年再來港開騷，今次有什麼亮點？隊長禮志說：「我們用心準備今次演唱會，會有好多表演，亦會在舞台上多些跟大家溝通和傾偈。」彩領稱今次除了有作曲作詞的歌及個人表演，還加入樂隊，望大家期待，她大讚香港粉絲熱情，令她們每次來港都十分期待。問到有哪首歌推介給新粉絲？禮志即帶領粉絲合唱幾句《Not Shy》。

禮志最愛出爐蛋撻

被問到有演出壓力怎紓緩？有娜說：「見到粉絲好幸福，壓力就無晒，會寫日記，再好好休息。」她表示還有跟最喜愛的人一起品嘗美食，更以廣東話舉起拇指高呼：「珍珠奶茶，世一！」禮志表示曾吃過新鮮出爐蛋撻，希望今次兩種蛋撻皮都可以食到。留真稱每次巡唱，酒店房間都會添置加濕機，保護喉嚨養聲，每次想到雲吞麵，都想快點來香港，引得彩領也希望能品嘗雲吞麵。有娜及留真透露每次在飛機均會睇劇和電影解悶。

「你哋好正」贈MIDZY

見面會尾聲，四成員分別道出送給香港粉絲的話，禮志說：「每次粉絲都好熱情迎接我們，希望今次能給大家美好回憶。」留真稱：「上次來港非常開心，是好好回憶，希望今次都一樣。」彩領稱香港是巡唱最後一站，希望粉絲在她們身上有美好回憶。有娜就大騷廣東話說：「MIDZY（粉絲暱稱），我鍾意！」其餘成員亦講廣東話送給粉絲，留真說：「好幸福！」彩領稱：「我愛你哋！」禮志說：「心心！」最後四人一起以廣東話稱：「你哋好正！」結束見面會。